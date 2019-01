Mielipide

Kalasataman terveysasema toimii loistavasti

on osunut useita Kalasataman terveysasemaa kritisoivia kannanottoja. Minulla on Kalasataman terveysasemasta vain myönteisiä kokemuksia. Olen käyttänyt terveysaseman palveluja kahden pienen lapseni kanssa laaja-alaisesti puhelin- ja laboratoriopalveluista äitiysterveyteen ja hammashuoltoon. Kaikki on toiminut erinomai­sesti.Terveysasemalle on helppo saapua julkisilla. Ilmoittautuminen automaateilla on näppärää, ja lapsen Kela-kortin unohduttua kotiin saimme infosta heti hyvää ja avuliasta palvelua. Kertaakaan emme ole joutuneet jonottamaan pitkään ja aina ilonamme on ollut tuo kuuluisa robotti.Karttojen opastuksella on ollut ongelmatonta löytää eri kerroksissa oleviin hoitohuoneisiin. Mahtumisenkaan kanssa ei ole ollut ongelmia kolmen hengen ja rattaiden kokoonpanollamme.Suurin riemu liittyy kuitenkin itse hoitoon, joka on aina ollut osaavaa ja mukavaa. Henkilökunta on palannut meitä koskeviin asioihin puhelimitse ja tekstiviestein. Lapset on kohdattu ihanasti. Paras kokemukseni liittyy kertaan, jolloin olin itse terveydenhoitajan vastaanotolla. Kesken tapaamisemme terveydenhoitaja halusi konsultoida lääkäriä ja kysyi tältä neuvoa tietokoneella. Sen sijaan, että lääkäri olisi vastannut koneen kautta minua näkemättä, hän saapui paikalle alle minuutissa, totesi tilanteen ja ohjeisti jatkotoimenpiteet. Parempaa, toimivampaa ja ketterämpää yhteistyötä saa hakea.Perheemme on ollut erittäin tyytyväinen Kala­sataman terveysasemaan ja sieltä saatavaan hyvään hoitoon.