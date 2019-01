Mielipide

Perhearjen ankeus ei ole lasten syy

oli suoruu­dessaan hämmentävä: ”Niin että kannattaako niitä lapsia hankkia?” Ystävän tupaan­tuliaisissa tapaamani puolituttu ei pahemmin asiaansa pohjustellut. Biologinen kello kuulemma tikitti niin, että pian pitäisi päättää, yrittääkö saada lapsen vai ei. Niinpä hän tilaisuuden tullen kysyi meiltä ratkaisun jo tehneiltä.Seisoin jauhot suussa ja pohdin kuumeisesti, mitä kysymykseen pitäisi vastata. Olisi ehdottomasti vastuutonta olla mainitsematta huonosti nukuttuja öitä, oksennustauteja, uhmakohtauksia, mudasta niljaisia kuravaatteita ja alati riivaavaa riittämättömyyden tunnetta.tajusin langenneeni vanhemmuuskeskustelun helmasyntiin, listaamaan pelkkiä perhe-elämän varjopuolia.Negatiivisuus selittyy varmasti osin sillä tutkimuksissa havaitulla seikalla, että kielteiset muistot haihtuvat mielestä hyviä hitaammin. Ehkä on myös helpompi valitella huonosti nukuttua yötä kuin yrittää kuvailla sitä selittämätöntä onnen tunnetta, joka aika ajoin valtaa mielen, kun katsot omaa lastasi.Arjen raskautta ei pitäisi pistää lasten piikkiin. Mitä enemmän olen asiaa miettinyt, sitä selvemmin olen tajunnut, ettei monikaan perhe-elämän ankeuksista itse asiassa liity varsinaisesti lapsiin. Niin tarvitsevia, haastavia ja rasittavia kuin lapset ajoittain ovatkin, suurin pinnan­kiristely johtuu monesti jostakin muusta.Vanhemmuus olisi helpompaa, jos oksennuksia siivotessa ei tarvitsisi miettiä, miten seuraavan päivän työt saa järjestettyä. Koko ajan paineisempi työ­elämä sopii huonosti yhteen lapsentahtisen arjen kanssa. Päiväkotimatkaa madellessa tehdyillä mutterilöydöillä ei vuokria tai asuntolainoja maksella.perhe-elämään liittyvästä kuormituksesta on luvassa myös tutkittua tietoa. Viime vuonna käynnistetyssä kansainvälisessä tutkimuksessa on mukana 36 maata.Tutkimusta johtava Jyväskylän yliopiston kehityspsykologian professori Kaisa Aunola ennakoi taannoisessa Ylen haastattelussa, että yhdeksi keskeiseksi ulottuvuudeksi tutkimuksessa nousee perheen ja työn yhdistäminen.Tutkimuksen tulokset ovat varmasti kiinnostavia. Niitä odotellessa päädyin suosittelemaan tuttavalleni vanhemmuutta. Ajoittaisesta rankkuudestaan huolimatta lasten kasvattaminen antaa paljon enemmän kuin ottaa. Lapset kun ovat oivia oppaita sen äärelle, mikä on oikeasti tärkeää.