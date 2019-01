Mielipide

Ihmisen geenimuokkaus tarvitsee selvät säännöt

Ihminen

Geenimuokkauksella

Geenitekniikan

Perinnöllisiä

Biologiassa

muodostuu genomin eli solujen dna-koodin ohjaamana. Genomi on muovautunut vuosi­miljoonien kuluessa kaikilla eliöillä erilaiseksi, ja samankin lajin eri yksilöiden välillä esiintyy vaihtelua.Jälkeläinen saa aina hiukan muunnellun version vanhempiensa geeniyhdistelmästä. Näin genomi muuttuu jatkuvasti. Muutos on hidasta ja sattumanvaraista, ja siihen liittyy riskejä. Yli 6 000 tunnettua perinnöllistä tautiamme johtuvat dna:n haitallisista muutoksista.voidaan muuttaa lähes mitä tahansa kohtaa dna:ssa. Näin on esimerkiksi voitu korjata tauteja aiheuttavia virheitä.Muokkausta on joitain vuosia voitu tehdä myös ihmisalkiossa. Tutkijoiden konsensus, kansainväliset sopimukset ja Suomessa myös laki kieltävät tällaisen alkion siirtämisen naisen kohtuun, sillä toistaiseksi tekniikat sisältävät riskejä.Tätä ohjetta rikottiin tiettävästi ensimmäisen kerran viime vuonna Kiinassa: tutkija oli muokannut kahden lapsen perimää alkiovaiheessa. Tutkimus oli muun muassa riskiensä vuoksi alan etiikan vastainen.Muokkausten teknisiä riskejä opitaan vähitellen hallitsemaan. Viimeistään silloin ollaan uuden eettisen ongelman edessä. Jos meillä on esimerkiksi keino syntymättömän lapsen vaikean sairauden parantamiseksi, voidaan ajatella, että olisi väärin olla käyttämättä sitä.Toisaalta jo nyt on keinoja, joilla voidaan auttaa perheitä saamaan terveitä lapsia vanhempien kantamista geenivirheistä huolimatta. Geenimuokkausta ei välttämättä tarvita tähän tarkoitukseen.Tautien parantamisesta on teknisesti melko pieni mutta periaatteellisesti paljon kauaskantoisempi askel siihen kysymykseen, tulisiko ihmislajia kehittää kohti jotain biologisesti parempaa versiota.Tämä moraalinen kysymys kiteytyy ikiaikaiseen pohdintaan siitä, mitä me tarkoitamme ihmisyydellä.nopeat muutokset koetaan usein luonnottomiksi ja pelottaviksi. Jos kuitenkin voisimme poistaa jonkin ihmiskunnan vitsauksista, kuten tietyn infektioalttiuden, tulisiko näin tehdä? Onko ihmisen biologia jotain, jota evoluutio voi muokata mutta jota ihminen itse ei saa muuttaa?Kulttuurisestihan ihmisyys muuttuu koko ajan. Uusien sukupolvien osaaminen ja arvot ovat erilaisia kuin aikaisempien, eikä tätä nähdä luonnottomana.Perinnöllisten muutosten kielto perustuu Oviedon yleissopimukseen, joka suojaa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa biologian ja lääketieteen alalla. Tausta-ajatuksena on, että muokkaamalla ihmisen genomia vaikutetaan myös ihmisyyteen tai ihmisarvoon, eikä sitä pitäisi tehdä.Tästä kysymyksestä käydään kuitenkin jatkuvasti eettistä keskustelua. On vaikea perustella, että ihmisyys liittyisi dna-emäsjärjestyksen pysyvyyteen – luonnossa se kuitenkin muuttuu jatkuvasti.muutoksia aikaansaava geenimuokkaus ei ole vielä turvallista. Muita soluja osataan kuitenkin jo muokata niin, että hyötyjen katsotaan ylittävän riskit. Esimerkiksi verisoluihin tehtävät muutokset eivät ole perinnöllisiä, mutta niillä voidaan parantaa dna-virheen aiheuttama veritauti.Nämä kokeet antavat tietoa tekniikoiden toiminnasta, tehokkuudesta ja mahdollisista riskeistä myös perinnöllistä, sukusoluissa tai alkioissa tapahtuvaa muokkausta ajatellen. Kulttuurievoluution lisäksi ihmiskunnalla voi olla pian mahdollisuus ohjata kehitystään myös biologisesti.ja lääketieteessä käytetyt tekniikat kehittyvät nopeasti, mutta eettiset ja moraaliset normit muuttuvat vähitellen. Koeputkihedelmöitys koettiin suureksi eettiseksi kysymykseksi 1970- ja 1980-luvuilla, ja terveiden alkioiden valintakin on nähty eugeniikan välineenä. ­Nykyään molemmat ovat laajalti hyväksyttyjä. Hyötyjen katsotaan ylittävän haitat, vaikka kummassakin tehdään selvästi asioita, jotka ­eivät ole ”luonnollisia”.Perinnöllinen geenimuokkaus on toistaiseksi täysin kielletty, mutta Kiinan ihmiskoe ei jääne ainoaksi. Tiedeyhteisö toivoo kiireesti pelisääntöjä ja ehkä säätelyelintä ohjaamaan geenimuokkausta eettisesti hyväksyttävään suuntaan. Samalla voidaan pohtia, millaiset muutokset olisivat hyödyllisiä sekä yksittäisen yksilön että ihmislajin kannalta.