Mielipide

On luksusta kuluttaa viihdettä passiivisena, ja tämä yksinkertainen esimerkki osoittaa sen

sen jo? Minkä lopetuksen sait?”Viikko sitten ystävä­piirissäni kävi innostunut kuhina. Suoratoistopalvelu Netflix oli juuri julkaissut uuden elokuvan, jota kaikki katsoivat samanaikaisesti.Vitsi oli, että kaikki näkivät vähän eri elokuvan.Black Mirror: Bandersnatch kertoo 19-vuotiaasta koodarista Stefanista, joka saa tilaisuuden suunnitella seikkailupelin maineikkaalle peliyritykselle. Paineet ovat valtavat: miten Stefanin kannattaa edetä, jotta pelistä tulisi menestys?Valinta on katsojan: Stefanin isä kysyy aamiaispöydässä, kumpia muroja Stefan haluaa. Näytön alalaitaan ilmestyy kaksi vaihtoehtoa sekä lyhenevä aikajana. Jos katsoja ei valitse jompaakumpaa vaihtoehtoa joidenkin sekuntien kuluessa, aika loppuu ja elokuva ”valitsee” katsojan puolesta.Valinnat muuttuvat elokuvan edetessä vain haastavammiksi. Hyvin pian käy selväksi, ettei valintoja ole loputtomasti.tätä näennäisen valinnanvapauden ongelmaa on ratkottu vuosikymmeniä. Jos vertailukohtana ovat hittipeli Red Dead Redemption 2:n tapaiset avoimen maailman elämykset, Bandersnatch näyttää naurettavan pieneltä hiekkalaatikolta, joka vain pienenee loppua kohti.Tarkoitus on tietysti koukuttaa ihmiset entistä vahvemmin Netflixin tuotteisiin.”Jos pahoja asioita tapahtuu, se tuntuu erityisen pahalta, koska olet niistä vastuussa”, Netflix-johtaja Todd Yellin kommentoi The New York Times -lehdelle. Vastaavasti päähenkilön kokema voitto tuntuu erityisen hyvältä.Vahvasti tunnepitoiset ja osallistavat elämykset nousevat voittajiksi, kun kilpaillaan ihmismassojen vapaa-ajasta.vitsi on, ettei tällaisia kivoja voittoja ole luvassa. Bandersnatch on vain yksi pitkä lisäepisodi suositussa Black Mirrorissa (2011–). Charlie Brookerin luoma dystopiasarja on opettanut neljän kautensa aikana, että luomamme teknologia kääntyy lopulta meitä vastaan.Jos annamme liikaa arvoa Instagram-tykkäyksille, ne määrittävät ihmisarvomme. Jos suunnittelemme ylitehokkaita sotarobotteja, ne tappavat meidät.Jotta Stefanin pelistä tulee arvostelumenestys, joku täytyy uhrata. Se on aiheuttanut monille katsojille ahdistusta.Bandersnatch onkin paitsi villi kokeilu myös nerokas muistutus siitä, miten luksusta on saada vain tuijottaa elokuvaa ja olla valitsematta yhtään mitään.