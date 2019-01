Mielipide

saatavuus­ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina huolestuttavasti. Toimituskatkokset koskevat nykyään myös hyvin yleisesti käytössä olevia lääkkeitä. Esimerkkeinä viime vuosilta ovat yleinen migreenilääke, sappi- ja vatsakipuihin käytössä oleva ­kipulääke sekä lukuisat vaihdevuosioireisiin ja raskauden ehkäisyyn käytössä olevat hormonivalmisteet.Useita kuukausia kestäneiden toimituskatkosten vuoksi monen potilaan lääkitystä on jouduttu muuttamaan. Täysin vastaavaa lääkettä ei kuitenkaan ­aina löydy tilalle, ja lääkitys­katkokset voivat aiheuttaa inhimillistä kärsimystä.ilmiössä on se, että lääkärit eivät saa ajan­tasaista tai suoraa tietoa lääkkeiden toimituskatkoista mistään. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean nettisivuilla saatavuushäiriö­tiedotteet ovat pitkinä ja epäkäytännöllisinä listauksina, mutta lääkäreille ei tule ilmoituksia katkoista tai niiden päättymisistä. Usein tilanne tulee ilmi, kun potilas menee apteekkiin ja siellä selviää, että lääkettä ei ole saatavilla. Yleensä ei myöskään tiedetä, kestääkö katko muutamia viikkoja vai ­useampia kuukausia.saatavuusongelmat saattavat koskea myös varsin tärkeitä valmisteita. Ana­fylaktisessa sokissa ensihoitona käytettävän adrenaliinikynän saatavuuden kanssa on ollut pitkään ongelmia. Onneksi korvaavia, toisten lääkeyhtiöiden kyniä on tullut tarjolle tälle laajasti käytössä olleelle valmisteelle.Potilas tarvitsee kuitenkin aina uuden reseptin valmisteen vaihtuessa, ja sen saamisessa voi kestää jonkin aikaa. Tämä vaikeuttaa uuden kynän hankkimista. Pahimmassa tapauksessa uuden kynän ostaminen voi jäädä tekemättä.on huolestuttava, ja se on herättänyt keskustelua sekä potilaiden että lääkärien keskuudessa.Lääkkeiden valmistus on pääosin globaalia toimintaa, jossa lääkeyhtiöt hankkivat raaka-aineet toisaalta ja itse pillerin ­tekemisen toisaalta. Eri yhtiöiden samaa vaikuttavaa ainetta olevat valmisteet saatetaan tehdä samalla tehtaalla esimerkiksi Intiassa. Jos tehtaassa syttyy tulipalo tai luonnonkatastrofi vaikuttaa tehtaan toimintaan, seurauksena voi olla lääkkeen saatavuushäiriö koko maailmassa.ei tarvitse olla henkensä puolesta huolissaan, koska Suomessa on olemassa velvoitevarastointijärjestelmä, joka takaa elintärkeiden lääkkeiden saatavuuden vakavissa häiriötilanteissa. Kyseessä on kuitenkin viime vuosina pahentunut ongelma, joka koskettaa monen elämää sekä aiheuttaa huolta ja murhetta.Jos kovaan migreenisärkyyn tai vatsakipuun ei ole saatavilla itselle tehokasta lääkettä, pahimmillaan edessä voi olla sairaalareissu. Yhteiskunnalle tästä ilmiöstä aiheutuu paljon kustannuksia ylimääräisinä sairauspäivinä. Myös lääkäreiden työaikaa tuhlaantuu reseptien tehtailuun.