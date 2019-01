Mielipide

Populismin syleilystä voi saada itselleenkin ikäviä sivuvaikutuksia

Espanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetus

politiikan oikealle laidalle ilmaantunut populistinen ja nationalis­tinen puolue Vox vaatii kansallisen perhe­väkivallan vastaisen ohjelman romuttamista ehtona yhteistyölleen muiden porvaripuolueiden kanssa.Vaatimus tyrmistyttää, vaikka olisi jo ehtinyt turtua tämän aikakauden populismiin. Kyseessä on sanan perinteisessä merkityksessä haaste, johon pitää vastata Espanjan lisäksi monessa muussakin länsimaassa. Miten tällaisen populismin kanssa toimitaan?politiikan välineeksi on otettu vakava yhteiskunnallinen tragedia. Maan virallisten lukujen mukaan 47 naista joutui puolisonsa tai entisen puolisonsa surmaamaksi vuonna 2018.Silti Vox vaatii perheväkivallan vastaisesta ohjelmasta irrottautumista ehtona tuelle, jonka myötä valta voisi siirtyä vasemmistolta porvaripuolueille ensin Andalusian alueparlamentissa ja myöhemmin mahdollisesti koko Espanjassa.Porvarileirissä kansallispuolue PP ja sen rinnalle voimistunut Ciuda­danos torjuivat ensin yksiselitteisesti vaatimuksen. Sittemmin erityisesti PP:n piiristä on kuulunut jupinaa, että voisiko suojelun ehkä ulottaa naisten ohella aiempaa paremmin miehiin ja että ehkä byrokratiaa voisi hieman karsia.Kuulostaa tutulta. Vakiintuneet puolueet miettivät, millä ehdoilla ne voisivat tehdä yhteistyötä sellaisen puolueen kanssa, joka hylkää tutut perusarvot mutta nousee parlamentaariseksi vaa’ankieleksi.Samaa on pähkäilty Ruotsissa viime syyskuun vaaleista lähtien. Yhtenä vaihtoehtona on ollut valtiopäivillä ruotsidemokraattien tuesta riippuvainen porvarihallitus. Ratkaisun hetket ovat edessä ensi viikolla, kun valtiopäivät äänestää taas pääministeristä.on tullut tavaksi toistaa oppia, jonka mukaan populismin voi syleillä hengiltä hallitusyhteistyöllä, ja näyttöäkin siitä on. Suomen maaseudun puolue Smp näännytettiin hallituksessa vuosina 1983–1990. Kaksi vuotta hallitusyhteistyötä riitti hajottamaan perussuomaiset kesäkuussa 2017. Hallituksessa jatkaneet siniset kituvat.Esimerkki Andalusiasta tarjoaa kuitenkin hyviä syitä pitää syleilyn kynnys erittäin korkeana.Oleellista on se, miksi Vox esittää niin järjettömältä kuulostavan vaatimuksen kuin perheväkivallan vastaisen ohjelman lopettamisen.Puolueen johtajan Santiago ­Abascalin mukaan Vox ei voi rikkoa lupausta, jonka voimalla se sai joulukuun alussa Andalusian aluevaaleissa 400 000 ääntä ja 12 edustajaa alueparlamenttiin.Toisin päin ilmaistuna: puolue keräsi protestiääniä järjettömällä linjauksella ja menettää tukensa, jos se ei pidä linjauksestaan kiinni, joten myös yhteistyökumppaneiden on hyväksyttävä se.Muunnelma samasta ilmiöstä, joskin hyvin erilaisessa asetelmassa, löytyy valtameren toiselta puolelta Yhdysvalloista.”Vaikuttaisin naurettavalta”, vastasi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, kun häneltä kysyttiin, miksi hän ei voinut hyväksyä sovintoesityksiä liittovaltion virastojen osittaiseen sulkemiseen johtaneessa kiistassa. Virastot menivät kiinni 22. joulukuuta, kun Trump ei saanut sisällytettyä kongressissa hyväksymättä oleviin budjettilakeihin viiden miljardin euron edestä dollareita.Trump ei vaadi muuria, koska se on tarpeen, vaan siksi, että hän on luvannut sen kampanjansa huumassa kannattajilleen. Luopumalla lupauksestaan Trump näyttäisi kannattajiensa silmissä naurettavalta.on, että populistien syleilyllä on ei-toivottuja haittavaikutuksia populistien lisäksi myös toiselle osapuolelle. Yhteistyön ehdoksi on tarjolla järjettömyyksiä, joilla ei edes alun perin ole tavoiteltu ratkaisua mihinkään.Espanjassa keskustaoikeistolaisten puolueiden pitäisi hyväksyä, että huoli perheväkivallasta on vasemmistofeministien salaliitto. Yhdysvalloissa demokraattien pitäisi luopua kansallisen turvallisuuden tasapainottamisesta maahanmuuttajien oikeuksien huomioimisella.Suomessa on päästy hieman vähemmällä, mutta täälläkin populistit alkavat muistuttaa enemmän Espanjan Vox-puoluetta kuin vajaat neljä vuotta sitten hallitukseen syleiltyjä perussuomalaisia.Populistien oman toiminnan kärjistyminen selkiinnyttää tilannetta. Nyt ei kannata syleillä, vaan on hyvä aika hakea halpojen heittojen sijaan oikeita vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.