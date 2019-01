Mielipide

Miksi taidenäyttelyyn jonotetaan tunteja? Yksi syy voi olla pelko, että jää paitsi yhteisestä kokemuksesta

oikeastaan on kyse, kun taiteen takia jonotetaan tunteja, kalseassa talvisäässä?Amos Rex -museon avajaisnäyttely taisi lyödä taidenäyttelyyn ­jonottamisen ennätykset Suomessa.Aiemmin pisimmät taidejonot nähtiin Ateneumin edessä silloin, kun näytteille oli asetettu tunnetuimpien – ja kuolleiden – taiteilijoiden töitä. Ate­neumissa kävijä­ennätysten yk­könen on edelleen Pablo Picasson näyttely vuonna 2009 (315 000 kävijää), kannoillaan kotimaiset Albert Edelfeltin (305 000) ja Tove Janssonin (294 000) näyttelyt sekä Ankallisgallerian aarteet (246 000).Amos Rexin avajaisnäyttelyn toteutti japanilainen nykytaidekollektiivi Teamlab. Sen luomien virtuaalimaailmojen pariin sukelsi kaikkiaan 268 000 kävijää.Teamlab ylitti maannaisensa Yayoi Ku­saman menestyksen. Kivenheiton päässä Tennispalatsin Hamissa ollut Kusaman näyttely keräsi vuoden 2016 lopussa hiukan Teamlabin näyttelyn esilläoloa lyhyemmässä ajassa 225 000 kävijää.kuvan aikakautta. Usein toistellaan myös ajatusta, että museot ovat nykyajan kirkkoja. Ne tarjoavat paikan hiljentyä ja hengenravintoa. Kysyntä on suurta ja vain kasvaa, veikkaisin.New Yorkin ylpeys, maailman suurimpiin kuuluva taidemuseo Metropolitan Museum of Art sai esimerkiksi päättyneenä vuonna liki 7,4 miljoonaa kävijää. Luku on museon kaikkien aikojen ennätys – ja syntyi siitä huolimatta, että Met lanseerasi keväällä pääsymaksun New Yorkin ulkopuolelta tuleville kävijöille, aiemman vapaaehtoisen maksun sijaan.Lasipalatsin nurkille. Jonoa selittävät epäilemättä uuden mu­seon vetovoima ja ennennäkemättömän digi­ajan näyttelyn herättämä uteliaisuus. Siellä teimme samaa kuin muutoinkin ny­kyään teemme, isommassa mitta­kaavassa vain: tökimme kosketukseen reagoivaa pintaa. (Kokemus oli monille sittenkin myös vähän pettymys.)Kusaman loputtomat täplät näyttivät hyvältä sosiaalisen median virrassa. Myös Teamlabin näyttelyssä oli vahva some-ulottuvuus. (Hämärässä tilassa kuvista tosin tuli helposti epätarkkoja, varsinkin kun virtuaaliset luolamaalaukset olivat kaiken aikaa liikkeessä.)asioita voi nykyään selittää kirjain­yhdistelmillä. Niin jonoakin.Jonon syynä voi nimittäin olla fomo.Fomo on lyhenne sanoista fear of missing out. Termi tarkoittaa sosiaalista ahdistusta, pelkoa jäädä osattomaksi hyvin tär­keästä kokemuksesta.