Venäjän dopingsotkua ei pidä painaa villaisella

ei lupauksistaan huolimatta antanut vuoden lopun määräaikaan mennessä Maailman antidoping­toimiston Wadan asiantuntijoille esteetöntä pääsyä antidopinglaboratorionsa tietoihin. Lupauksen pettäminen on vakava asia, sillä se vaikuttaa Venäjän urheilun ohella Wadaan, Kansain­väliseen olympia­komiteaan (KOK) ja lajiliittoihin.Moskovan antidopinglaboratorio menetti Wadan akkreditoinnin nelisen vuotta sitten, kun laboratorion todettiin olleen osa Venäjän valtiojohtoista dopingohjelmaa.Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF ja Paralympiakomitea sulkivat Venäjän toiminnastaan. Venäjälle annettiin lista asioista, jotka maan tulee saattaa kuntoon ennen kuin paluu kansainväliseen toimintaan on mahdollista. Yksi näistä ehdoista on esteetön pääsy Moskovan antidopinglaboratorion tietoihin.lajiliitot ovat heikkoja. Vaikka ne haluaisivat, dopingkulttuuri ei muutu ilman valtion vahvaa mukanaoloa. Venäjällä urheilua johdetaan ministeriöstä. Valmentajat ja urheilijat ovat käytännössä valtion tai aluehallinnon leivissä. Kulttuuri muuttuu hitaasti, elleivät ylimmät päät­täjät ja palkanmaksajat vaadi muutosta.Tilanne on ollut samankaltainen Valko-Venäjällä. Siellä presidentti Aljaksandr Lukašenka on omaksunut tiukan dopingin vastaisen asenteen, ja maan urheilu puhdistuu nopeasti. Myös Pekingissä vuonna 2022 järjestettävien talviolympialaisten isännyyteen valmistautuva Kiina on ottamassa kovan linjan käyttöön ja kriminalisoi dopingin.Presidentti Vladimir Putinilla olisi mahdollisuus tehdä samoin Venä­jällä. Jostain syystä hän ei edesauta dopingsotkun selvittämistä.Parasta olisi, että laboratorion kaikki näytteet ja data saataisiin tutkittua, dopingiin syyllistyneet sai­sivat rangaistuksensa, syyttömät ­vapautuisivat epäilyistä ja oikeat ­urheilijat palkittaisiin. Näin tilanne saataisiin kuntoon ja Venäjän urheilussa palattaisiin normaaliin päiväjärjestykseen.Todennäköisesti oikeaa dataa ei koskaan saada tutkittavaksi kokonaisuudessaan. Moskovan laboratorion tietojen avaaminen pudottaisi jalustalta monta juhlittua venäläis­urheilijaa ja joukkuetta ja panisi ­arvokisojen tulosluetteloita uusiksi.Synkän dopinghistorian paljastaminen ei ole venäläisille miellyttävä vaihtoehto. He haluavat löytää muun tavan päästä pälkähästä.puheenjohtajan Thomas ­Bachin tuoreet kommentit antavat viitteitä siitä, että venäläisten kanssa on pohdittu asiaa. Bachin mukaan Moskovan dopinglaboratorion asiat eivät enää vaikuta venäläisten olympiaurheiluun ja Venäjä on ­rangaistuksensa kärsinyt. Bachin viesti vesittää Wadan yrityksiä saada asia käsiteltyä loppuun.Bach ohjaa olympialiikkeestä riippuvaisia urheilujärjestöjä olemaan kaivelematta asiaa lisää ja unohtamaan menneet. Hän mielistelee ­Venäjää ja niitä KOK:n jäseniä – he ovat päättämässä myös puheenjohtajan jatkosta –, joiden mielestä urheilu on mukavampaa, kun epäkohtiin ei puututa. Bach yrittää myös vaikuttaa Wadan päät­öksiin asiassa.tehtävä on valvoa, että dopingia torjuvia sääntöjä noudatetaan. Puolet Wadan rahoituksesta tulee KOK:lta ja puolet eri maiden hallituksilta. Wadan hallituspaikat jaetaan rahoittajien kesken tasan, mutta puheenjohtajuus on KOK:lla.Jos Wada antaa Venäjälle periksi, se toimii omien sääntöjensä vastaisesti. Wadan riippumattomuutta KOK:sta pitäisi lisätä, se on do­pingin vastaisen työn objektiivisuuden kannalta tärkeää. Sääntöjen ja toiminnan tulee olla yhtäläistä maasta ja tapauksesta riippumatta.pääsyä Moskovan laboratorion tietoihin ei saada, tai jos tieto on puutteellista tai manipuloitua, Venäjää ei nähdä pitkään aikaan yleisurheilun kansainvälisillä kentillä eikä paralympialaisissa. IAAF ja Paralympiakomitea sulkivat Venäjän maana toiminnastaan mutta ovat sallineet neutraalin lipun alla urheilemisen puhtaan urheilijan vaatimukset täyttäneille venäläi­sille.Koska neutraalien urheilijoiden seulominen on kallista ja siitä venäläisille esitetty lasku maksamatta, myös heidän osallistumisoikeutensa on uhanalainen.Järjestöjen oman uskottavuuden ja maailmanlaajuisen dopingin vastaisen työn kannalta on tärkeää, ­etteivät Wada ja KOK päästä Venäjää nyt kuin koiraa veräjästä. Urheilu on liian arvokas asia pilattavaksi epäeettisellä toiminnalla.