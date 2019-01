Mielipide

Näillä lupauksilla politiikasta, työelämästä ja Suomesta voisi tulla parempi paikka – Vaalikevät tarvitsee sit

Laadin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloittaessani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rooli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy