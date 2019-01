Mielipide

Home vei mukanaan haaveet kodista – elämä on nyt jaettu aikaan ennen ja jälkeen

Epätietoisuus.

Naputtelet kynsiä ruokapöytää vasten. Taustalla pyörii pyykinpesukone – se on neljättä päivää tauotta päällä, ja ympärillä pyörii väkiviinaetikan haju. Silti nenässä kutittaa jokin muukin, kun haistelet vasta­pestyjä tekstiilejä kasvot kankaassa kiinni.Viikon jälkeen luovutat ja heität vaatteet roskiin. Lapsen nimiäismekko perintöpitsistä ommeltuna. Omat lempivaatteet. Kalliit ulkoiluvaatteet ja -kengät. Säästät jotakin, kunnes vaatekaapin oven avatessa sieraimiin tunkeutuu jälleen haju, joka tuhosi omaisuutesi ja sinut. Jätä jo rauhaan. Jatkat sormenpäiden painamista puista, uutta ruokapöytää vasten, jottet puristaisi käsiä nyrkkiin ja antaisi kynsien painua kämmenpohjiin. Epätoivo.Pala kerrallaan vastentahtoisesti konmaritat irtaimistoasi. Minimalismi on muotia. Käytetty tavara. Hohdokkuus on kaukana, kun ostat internetistä oman kotisi hajulla varustettuja esineitä ja joudut luopumaan niistä saman tien. Käytetty tavara on muotia, mutta sinun hajuaistisi sietokyky on myös käytetty loppuun.Uudet huonekalut, puhdas asunto. Kaikki hyvin. Ei ole.Sinun elämäsi on jaettu aikaan ennen ja jälkeen. Miten tämä kaikki päättyy? Tavaroiden tunnearvo voi olla mittaamaton, mutta pankkilainan arvo ei ole. Se on tarkka summa. Juuri sen verran, että sillä piti mahdollistaa lapselle keinu pihapuuhun ja teemasyntymäpäiväjuhlia. Piti haistella ilman raikkautta terassilla saunan jälleen, nauraa talon jokaisessa huoneessa kovaa, leikkiä pihassa, odottaa viidentoista vuoden päästä keittiössä aamuyöllä sydän syrjällään ja elää käsi toisen kädessä päivien muuttuessa samanlaisiksi keskenään. Ei pitänyt työntää kynsiä kämmenpohjiin, purra huulta veren maku suussa ja haistella kuukausien jälkeen puhdasta tyynyliinaa epäuskoisena. Ei pitänyt pantata itseään turhan takia.Oma koti. Ei ole enää omaa kotia vaan oma henkilökohtainen helvetti. Sisäilmaongelmaisten sirkus. Lunasta lippusi ennakkoon ja tule syyllistämään katsomoon yhdessä muiden kanssa. Lippu vastaa arvoltaan yhtä elämää ja asuntolainaa.