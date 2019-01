Mielipide

Odotan junabuumin toista tulemista

Matkustin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viiteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VR:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

joulukuussa junalla Barcelonaan. Ja melkein takaisin.Työpaikan ovi suhahti takanani perjantaina kello 16.30. Siitä tuli kallis reissu.junamatkapäivään oikeuttava interrail-lippu maksoi Helsingin rautatieasemalla 269 euroa. Sitten piti hankkiutua Tukholmaan. Laiva: 86 euroa.Tukholmassa kiiruhdin päärautatie­asemalle varaamaan istumapaikkoja tulevien päivien junavaellusta varten. Lomaa oli yhdeksän päivää, joten aikaa ei ollut tuhlattavaksi.Periaatteessa interrail-lipulla voi matkustaa ilmaiseksi, mutta käytännössä kaikista yhtään nopeammista junista pyydetään lisämaksua. Tukholma–Barcelona välin kaikki junat: 34 euroa. Plus se yksi juna, johon ystävällinen ruotsalainen rautatievirkailija ei muistanut myydä minulle lippua. Siis Frankfurt–Pariisi: 28 euroa.Paluumatkalla maksoin välistä Barcelona–Pariisi 34 euroa ja välistä Parii­si–Amsterdam 25 euroa.Sitten loppui aika. Lento Amsterdamista Helsinki-Vantaalle: 193 euroa.Yhteensä matkat veivät noin neljä vuorokautta ja niihin kului 669 euroa. Ilman lentoakin hinta olisi ollut 476 euroa, ja silloin minun olisi pitänyt ostaa myös paluulippu laivaan.Lentäen mennen tullen matkustaneita ystäviäni hymyilytti. Heidän matkansa maksoivat 230 euroa. He istuivat ravintolassa, kun astuin rinkkoineni laiturille.mukaan interrail-lippujen myynti on Euroopan tasolla yli tuplaantunut 2000-luvun aikana. Ilmastohuolen kasvaessa kysynnän nousulle voisi ennustaa myös tulevaisuudessa rauhallista kasvua.Mutta niin kauan kun julkinen valta tukee lentämistä nykyisellä tavalla, raiteiden iloista nauttivat lähinnä rikkaat, epäitsekkäät ja tyhmät. (Valitettavasti en ole rikas enkä epäitsekäs.)Se on sääli. Junalla matkustaminen on huomattavasti lentämistä mukavampaa. Stressitasot romahtavat jo matkalla, ja interrail-lippu kädessä voi kuvitella olevansa oman elämänsä Jack Kerouac. Sitä paitsi Eurooppa on loputtoman kiinnostava manner.Interrail mursi kansallisvaltioiden rajat 1970-luvulla ja pelasti vapaudenkaipuussa kiemurtelevat nuoret. Odotan junabuumin toista tulemista.