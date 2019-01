Mielipide

Kehittyvissä maissa on ammattikoulutusvaje

Maailmassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvinvoinnin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammatillisen koulutuksen

on noin 1,8 miljardia 15–24-vuotiasta nuorta. Yhdeksän kymmenestä nuoresta elää kehittyvissä maissa. Nuorten osuus väestöstä on erityisen suuri maissa, joissa köyhyyttä ja epävarmuutta on paljon. Heitä ei ole varaa jättää tyhjän päälle.Ammatillisen koulutuksen tarjoaminen kehittyvissä maissa on tärkeää niin nuoriso-, turvallisuus- kuin pakolaispolitiikankin näkökulmasta. Kehittyvissä maissa ja kasvavissa talouksissa on kuitenkin suuri ammatillisen koulutuksen vaje. Ammatillista osaamista ei arvosteta samalla tavalla kuin akateemista uraa, eikä siihen panosteta riittävästi.Kun kysymme kehittyvien maiden nuorilta tulevaisuuden toiveita, he lähes poikkeuksetta haaveilevat lääkärin tai opettajan ammatista. Tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista ei ole.Koulutus luo toimeentuloa ja tulevaisuuden toivoa sekä ehkäisee näköalattomuutta ja konflikteja. Näin se myös vähentää väkivaltaista radikalisoitumista ja pakolaisuutta. On arvioitu, että koulutuksen avulla maiden sisäisten konfliktien määrä voi vähentyä jopa kolmanneksella.resepti on teoriassa yksinkertainen. Tarvitaan rauhaa, työtä ja toimiva hallinto, joka kerää verotuloja ja käyttää ne kansalaisten hyvinvointiin. Valitettavan usein kehitystoimia on suunniteltu yksittäisten, akuuttien ongelmien ratkaisemiseksi, ja kokonaisuus on jäänyt huomiotta. Esimerkiksi maatalouden tehostaminen johtaa työvoiman tarpeen vähenemiseen maaseudulla, mikä saa nuoret hakeutumaan kaupunkeihin. Nämä nuoret ovat usein vailla ammatillisia valmiuksia.Onkin uskallettava ajatella rohkeasti. On mietittävä, mihin ja millaisia työpaikkoja tulevaisuudessa syntyy. Ammatillinen koulutus ja siihen kytketty työssäoppiminen, työelämätaidot ja urasuunnitteluvalmiudet tuovat nuorelle valmiuksia kohdata työelämän muutoksia.Tulevaisuuden työpaikat syntyvät todennäköisesti yhä useammin teknologioiden ja palvelujen ympärille. Kasvu tapahtuu pien- ja mikroyrittäjyyden kautta. Kansainvälisin tutkintotodistuksin tunnustetun osaamisen kysyntä kasvaa.Ammatillinen koulutus tuottaa osaavaa työvoimaa, jota ilman monen yrityksen, toimialan ja maan taloudellinen kasvu polkee paikallaan. Jos taloudellinen kehitys on vierastyövoiman varassa, maa on riippuvainen työvoiman saatavuudesta. Samaan aikaan väestön työttömyysaste voi olla korkea, koska osaaminen ja työelämän ammattitaitovaatimukset eivät kohtaa. Tämä aiheuttaa köyhtymistä, sosiaalimenojen kasvua, tyytymättömyyttä ja vastakkainasettelua – kasautuessaan jopa maiden sisäisiä konflikteja ja pakolaisuutta.ja Maailmanpankki tunnustavat, että yksi keskeisimmistä globaaleista kehityshaasteista on pakolaisten ja alhaisen tulotason maiden nuorten ammatillinen koulutus. Maailmassa on YK:n mukaan noin 25 miljoonaa pakolaista ja 65 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Merkittävä osa heistä on lapsia ja nuoria. Muun inhimillisen kärsimyksen lisäksi he ovat usein koulutuksen näkökulmasta väliinputoajia.Tähän tulee vastata tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia haastavissa tilanteissa eläville nuorille. Opetushallitus myönsi joulukuussa 2016 kokeiluluvan ammatillisten näyttötutkintojen viennille. Lakimuutokset mahdollistavat suomalaisten tutkintojen myöntämisen myös esimerkiksi pakolaisleireillä. Suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestäminen on mahdollista kaikkein hauraimmissakin ympäristöissä, laadusta tinkimättä.kehittäminen edellyttää uusien työllistävien ammattien tunnistamista, työelämän tarpeisiin vastaamista, laadukasta ammatillista opettajankoulutusta, toimivia opinto- ja uraohjauspalveluja, yksityissektorin osallistumista ja yrittäjyyskoulutusta. Suomella on vahvaa osaamista näissä kaikissa.Pienenä maana Suomen on uskallettava profiloitua kehityspolitiikassakin. Tarvitaan yli hallituskausien ulottuva linjaus siitä, että koulutus on kehityspolitiikkamme ydin. Koulutus luo perustan muulle kehitykselle: sille, että ihmiset pystyvät itse auttamaan itseään ja vaatimaan palveluja omien maidensa vallanpitäjiltä. Ammatilliseen koulutukseen sijoittaminen on viisas valinta.