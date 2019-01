Mielipide

Monen työttömän pitää sinnitellä lähes nollatuloilla

Toimeentulotukilain

Karensseja

niukkuuskeskustelussa vähälle huomiolle ovat jääneet työttömyysturvan epäämiseen ja toimeentulotuen perusosan alentamiseen liittyvät köyhyys- ja terveysriskit. Osa ihmisistä voi jäädä pitkiksi ajoiksi kokonaan vaille tuloja asioidessaan viranomaispalveluissa.ei voi vierittää vain asiakkaille, vaan ongelma on järjestelmässä.Esimerkiksi työttömyysetuuden karenssin pituus vaihtelee nykyisin 15 päivästä 90 päivään sen perusteesta riippuen. Jo pelkkä tietämättömyys muuttuvista tuen saamisen ehdoista tai te-palveluiden sähköisten lomakkeiden sekavuus saattaa tuottaa ihmiselle karenssin, jos esimerkiksi rasti puuttuu tai se on väärässä ruudussa. Oma ­lukunsa ovat mielen ja kehon sairaudet, jotka vaikeuttavat tai estävät työn vastaanottamista.Toimeentulotuen perusosan suuruus on esimerkiksi yksinasuvalle 497,29 euroa. Kelan kohtuullisiksi katsomien asumiskulujen yli menevät vuokrat syövät monilla ison osan perusosasta.Toimeentulotuen perusosaa voidaan myös alentaa 20–40 prosenttia. Alentaminen tehdään enintään kahden kuukauden määräajaksi, jos tuen saajan katsotaan kieltäytyvän työn vastaanottamisesta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Todellisuudessa näitä kahden kuukauden määräaikoja voidaan ketjuttaa eli asettaa uusi määräaikainen perusosan alennus edellisen perään.mukaan alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että ”alentaminen ei vaaranna ihmis­arvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana”. Tätä ei kuitenkaan riittävästi huomioida Kelassa, vaikka se on kirjattu sekä perustuslakiin että toimeen­tulotukilakiin.Onko kohtuullista ja ihmisarvoisen elämän turvaavaa jättää ihminen kokonaan ilman tuloja, kuten karenssissa, tai leikata viimesijaista perustoimeentulotukea jopa 40 prosentilla? Miten nämä ihmiset järjestävät toimeentulonsa ja elämisensä?Keskustelussa tulee huomioida, että ihminen saa riittävän perusturvan. Tulee myös pyrkiä löytämään ”työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn” yksilölliset juurisyyt eikä turvautua jo valmiiksi niukan toimeentulon poistamiseen tai leikkaamiseen.tulee lyhentää ja kohtuullistaa siten, että työttömyysetuus pysyy sank­tion aikanakin vähintään perustoimeentulotuen tasolla. Ketjuttaminen tulee estää. Asumis­kulujen kohtuullisuus tulee ­arvioida ­tosiasiallisen vuokra­tason mukaiseksi.Toimeentulotuen perusosan leikkaaminen tulee lopettaa kokonaan, jotta perustuslain 19. pykälän takaama oikeus perustoimeentulon turvaan toteutuu työttömyyden, sairauden ja työkyvyttömyyden aikana.