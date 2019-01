Mielipide

Lapseen kohdistuvan seksuaali­rikos­epäilyn eteneminen rikos­ilmoituksesta tuomioon kestää liian kauan

käytävä keskustelu poliisin resurssipulasta on keskittynyt erityisesti omaisuusrikosten esitutkinnan tilanteeseen. Haluamme tuoda esiin, miltä tämänhetkinen tilanne näyttää lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnan kannalta.Tuoreen selvityksen mukaan (Opetusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 44/2018) lapseen kohdistuvan seksuaalirikosepäilyn eteneminen rikosilmoituksesta tuomioon kestää kauemmin muihin seksuaalirikoksiin verrattuna, keskimäärin noin 23 kuukautta.Tämä on etenkin lapsen näkökulmasta kestämättömän kauan. Yksi, joskaan ei ainoa, prosessin pullonkauloista näyttää liittyvän nimenomaisesti esitutkintavaiheeseen.Lapsiin kohdistuvien rikosten esitutkinta, erityisesti lasten kuuleminen, vaatii koulutusta, jota Suomessa onneksi on poliiseille kansainvälisestikin vertailtuna hyvin tarjolla. Osaamisen kerryttäminen ja keskittäminen kuitenkin vaarantuu nykytilanteessa yksittäisten tutkijoiden usein kestämättömän suureksi kasvavan juttumäärän vuoksi, mikä osaltaan vaikuttanee tutkijoiden suureen vaihtuvuuteen.Laadukas lapsirikostutkinta toteutuu tämänhetkisen tiedon valossa parhaiten erikoistuneessa tutkintaryhmässä, mutta ­resurssivajeen vuoksi lapsi­ryhmän perustamiseen ei kaikilla laitoksilla ole ollut mahdollisuutta.Poliisin strategiassa ehkäisevällä toiminnalla ja viranomais­yhteistyön vahvistamisella terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa on keskeinen rooli. Poliisi kohtaa lapsia, nuoria ja perheitä paitsi lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa myös tilanteissa, joissa nuorten ongelmat näyttäytyvät päihteidenkäyttönä ja rikollisuutena.Näkemyksemme mukaan poliisilla on syrjäytymistä ehkäisevän ja lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän työn toteuttamiseen hyvät valmiudet ja tahtotila, mutta ilman riittäviä resursseja työn laadukas toteuttaminen ei ole mahdollista.Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä lasten oikeuksien sopimus nostaa rikosoikeudellisen järjestelmän kanssa eri syistä tekemisiin joutuvat lapset ja nuoret esiin omana haavoittuvana ryhmänään. Poliisin riittävät ­resurssit ovat yksi edellytys ­lapsen oikeuksien täysimääräiselle toteutumiselle.