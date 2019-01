Mielipide

Nettiajokortti olisi hyödyllinen meille kaikille

saa ajaa vasta suoritettuaan ajokortin. Äly­puhelin kuitenkin annetaan niin lapsille, nuorille kuin vanhuksillekin ilman sen kummempaa opetusta.Laitteen ominaisuuksien lisäksi olisi hyvä tietää myös siihen liittyvistä uhista. Kun laite on päällä, meidät voidaan jäljittää, kuka tahansa voi ottaa meihin yhteyttä ja meille voidaan tarjota mitä hyvänsä.Jostain syystä juuri nyt ennen eduskuntavaaleja on alkanut paljastua epäilyjä nuoriin kohdistuneista seksirikoksista, jotka on tehty älylaitteiden avulla.Koulu tekee pitkää digiloikkaa, ja opetuksessa älylaitteet ovat keskeisessä roolissa. Toivottavasti tässä loikassa otetaan puheeksi myös nettiin liittyvät vaarat. Tietoa tarvitsisivat myös vanhemmat ihmiset.