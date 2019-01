Mielipide

Venäjän ja Valko-Venäjän kiista eroaa aiemmista – Valko-Venäjän asema heijastuu Itämerelle

Harva

Itsevaltainen

Lukašenka

varmaan muistaa vuotta, jolloin Venäjä ja Valko-Venäjä eivät olisi riidelleet julkisesti öljyn tai kaasun tai niiden molempien hinnasta.Tämänkertainen, marraskuun lopulla kierroksia ottanut tuorein kiista näyttää kuitenkin poikkeavan edellisistä. Sen verran tiukan linjan Venäjä on ottanut ja niin kovaa retoriikkaa on kuultu.Viime viikolla Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka sanoi Venäjän näköjään haluavan menettää ainoan länsirajallaan olevan liittolaisensa.Lukašenka on porskuttanut Venäjän tuella, sillä Venäjä on halunnut pitää Valko-Venäjän lähellään. Venäjä on myynyt Valko-Venäjälle kaasua halvalla ja raakaöljyä ilman vientitulleja. Valko-Venäjä on jalostanut tätä öljyä ja vienyt hyvällä voitolla eteenpäin.Nyt Venäjä on muuttamassa öljyn verotusta ja korvaa vientitulleja veroilla. Valko-Venäjälle tämä merkitsee venäläisen öljyn kallistumista, mikä voi tarkoittaa jopa kymmenen miljardin euron menetystä viiden vuoden aikana.Virallisesti riita koskee tämän muutoksen korvaamista. Oikeasti kyse on taas kerran siitä, kuinka paljon poliittista liikkumatilaa Valko-Venäjällä voi olla.Mailla on valtioliitto, mutta tähän asti lähinnä paperilla. Viime kuussa Venäjä kuitenkin ilmoitti tuen edellyttävän tiiviimpää integraatiota, muun muassa yhteistä valuuttaa ja tullilaitosta.Tämä kiihdytti epäilyjä, että Venäjä haluaisi liittää Valko-Venäjän itseensä. Spekulaatioon vaikuttaa osaltaan yleinen epävarmuus Venäjän presidentin Vladimir Putinin tulevaisuudesta. Nykyisen perustuslain mukaan Putin ei voi jatkaa presidenttinä tämän kautensa jälkeen, mutta harva uskoo hänen väistyvän.Venäjän ja Valko-Venäjän liitto voisi synnyttää ainakin oikeudellisesti uuden valtion. Putin-ongelma olisi ratkaistu.on vastannut vanhalla keinollaan eli pyrkimällä tiivistämään suhteitaan länteen. Tänä syksynä Yhdysvallat näyttää olleen aiempaa valmiimpi yhteydenpitoon. Valko-Venäjä on geo­poliittisesti tärkeä myös lännelle, onhan se kolmen EU- ja Nato-maan rajanaapuri.Kaikki tosin tietävät Valko-Venäjän olevan riippuvainen Venäjästä, eikä maa edes halua lähestyä länttä liikaa.Nyt siis väännetään, kuinka tiiviisti Valko-Venäjä on Venäjän piirissä. Se ei ole vähäpätöinen asia vaikkapa Itämeren alueen turvallisuustilanteen kannalta.