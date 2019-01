Mielipide

tuttu jäi koukkuun saksalaiseen tv-sarjaan Babylon Berlin. Katsoivat putkeen kaksi tai kolme jaksoa illassa.On se taitavaa työtä. Kaupunki elää pääosassa, vuoden 1929 Berliini uudelleen luotuna, riittävin resurssein. Animaatio on apuna maltillisesti mutta tarpeellisena: moni maamerkki on mennyt pommituksissa. Jäljessä näkee viitteitä aikalaisiin, Fritz Langin elokuviin tai Alfred Döblinin suureen Alexander­platz-romaaniin, mutta sykkeessä ja rytmissä on nettipelien estetiikkaa.Päähahmoissa on kerroksia. Syyllisyyden ja petoksen riivaamia ovat muutkin kuin nuori poliisi­tarkastaja Gereon Roth tai nurjista oloista ponnistava Charlotte Ritter, joka tähtää osa-aikaprostituoidusta lainvalvojaksi. Muistettavin saksatar sitten Hanna Schygullan.ei ole helppo, tavaraa voi olla liikaa. Jaksojen alkukertaukset eivät niinkään selvennä kuin pelottelevat, miten helposti katsoja putoaa kelkasta.Usein hehkutetaan ”iloista 1920-lukua”, mutta tässä ilon – no, ilon ja ilon – alta nousee maailmansodan trauma, vammat sieluissa. Katsojaa kouristaa, kun hevonen harhailee laantuneen taistelun kentällä ruumiiden seassa kaasunaamari turvallaan. Voi ennustaa, että lähi­vuosien monet satavuotispäivät nos­tavat pit­kin Eurooppaa näkyville maa­ilman­sodan jälkeistä kaaosta ja traumaa. Tutkimaan on jo rynnätty vuoden 1919 Pariisin kaduille, Poh­jois-Ita­liaan ja etenkin neljän imperiumin raunioille. Kaikkialla levottomia nuoria urhoja, elämän kunnioitus ja muuta hukassa, jyrkkyys valttia.silmä hakee pukkeja. Vaikka uskottavuus toimii sarjassa kohtalaisesti, jotain sentään on. Olisiko nuori virkamies yltänyt noin itsenäisiin otteisiin Preussin hierarkkisessa poliisissa? Ja tuskinpa neuvostotiedustelu tohti näyttää itseään noin krouvisti. Entä olisiko Neuvostoliitosta enää vuonna 1929 saatu kaapatuksi arkaa lastia kuljettanut juna, ja sitten ajettu se kahden rajan yli Berliiniin?Aiemmin olisi voinut onnistua, mutta tuolloin valvonta oli jo tiukkaa. Sen havaitsi turkulainen salakuljettaja ”Laiska-Antti”, joka vei kokaiinia meritse Pietariin. Sitä sai laillisesti Keski-Euroopasta; Freud kuului ihmelääkkeen käyttäjiin. Kysyntä oli hurjaa Venäjällä, jossa yritettiin kieltolakia. Mutta viimeistään vuonna 1928 väylät tukittiin.Antti jäi ihmettelemään, millaisille nilkeille Suomen nuori tasavalta oikein jakeli kunniamerkkejään. Hän jäi tunnustusta vaille, vaikka oli tekijämies, kehaisi surmanneensa tuhansia bolševikkeja kokaiinillaan.Samoihin aikoihin tyrehtyivät myös Suomen viranomaisten tukemat emigranttien terroriteot Venäjällä. Näistä asioista ovat kertoneet Mikko Ylikangas ja Aleksi Mainio kirjoissaan.puhuttelevuuden syytä täytyy kuitenkin hakea toisaalta, ei niinkään tv-sarjan lähettäjistä kuin sen vastaanottajista – meistä, jotka hengitämme tämän päivän ilmaa.Sarjassa eletään kuin viimeistä päivää, ja me tiedämme, että ne olivat viimeisiä päiviä. Pian valtaan nousisi Hitler. Sarjan hahmot eivät sitä tiedä, eikä tarina nojaudu siihen, mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan maailmansodan jättämään jälkeen ja siihen, mitä tapahtuu parhaillaan.Natsien iso jytky tuli vasta syyskuussa 1930, mutta polarisaatio oli jo käynnissä, yhteiskunta jauhautui vasemmiston ja oikeiston vahvistuvien äärilaitojen välissä. Järjen, maltin ja kunnollisuuden alue pusertui yhä ahtaammaksi ja purskahti lopulta hajalle, mutta ei vielä.hakevaa uhkaa, levottomuutta ja pelkoa, demokratian neuvottomuutta, viriävää ja viritettyä vihaa, aavistuksia ja näkyjä pahan käänteen kynnyksellä. Se sarjassa meitä puhuttelee. Sellainen ilmapiiri on vuoden 2015 jälkeen yllättävän nopeasti jälleen leimannut länttä ja Eurooppaa, alkanut tuntua tutulta. Luultiin jo, ettei se palaisi koskaan.Jäisipä uumoiluksi. Moni asia on toki toisin, eikä historia kopioi ­itseään. Ukrainan sodan sytyttyä ruvettiin maailman ja Euroopan tilannetta vertaamaan vuoteen 1939, toisen maailmansodan aattoon. Läheskään niin pitkällä ei olla.­Riittäisikö vertauskohdaksi vuosi 1929? Ei hyvä vuosi sekään, joskin parempi ja osuvampi kuin suur­sodan välitön aatto. Vielä on aikaa.