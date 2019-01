Mielipide

Alaikäisten seksuaalinen ahdistelu ei ole uusi ilmiö – jo lapsena kohtasin huutelijoita, hipelöijiä ja itsensä

On hienoa,

Minua

Vaikka

Toivon

Jos

että naisten oikeudet kiinnostavat yhtäkkiä koko Suomea. Sen enempää grooming kuin alaikäisten ahdistelukaan eivät kuitenkaan ole tuontitavaraa.on hipelöity esipuberteetti-iässä useita kertoja julkisissa kulkuneuvoissa ja huudeltu perään kadulla keskellä kirkasta päivää, kun olen ollut vielä ulkoisestikin lapsi. Asialla ovat olleet keski-ikäiset suomalaiset miehet.Meno ei parantunut, kun minä ja kaverini saavutimme teini-iän. Äijät huutelivat yhä peräämme ja alkoivat houkutella kämpilleen. Nuoret miehet jahtasivat 13-vuotiaita: ”Kun oot niin varhaiskypsä ja kaunis, en voi mitään itselleni.” Nämä olivat hyväksikäyttäjien tyypillisiä meriselityksiä. Tarjolla olisi ollut pizzaa, alkoholia, tupakkaa ja bilekämppä. Monet eivät kyenneet vastustamaan kiusausta.Oli itsensäpaljastajia, joille oppi teini-ikään mennessä nauramaan, kun oli juossut riittävän monta kertaa koulusta eka- ja tokaluokkalaisena itku kurkussa kotiin. Yläasteaikoina oli myös muutamia maahanmuuttajia, jotka harrastivat vastaavaa. Itseeni kohdistunut asiaton käytös on kuitenkin ollut lähes yksinomaan ”kotoperäistä”.rajat olisivat kuinka tiukasti kiinni, valtaosasta ahdistelua ja seksuaalirikoksia ei päästäisi eroon. Lapsetkaan eivät olisi turvassa. Se on tilastollinen fakta.Seksuaalinen häirintä on väkivaltaa pahantekijän ihonväristä riippumatta. Perisuomalainen ”kännissä ja läpällä” ei ole lieventävä asianhaara. Eikä se, että lapsen tai nuoren rikkoo sukulainen, tuttava tai auktoriteettihahmo.ihmisiltä rohkeutta pitää silmänsä auki kaikkialla ja puuttua näkemäänsä ahdisteluun. Toivon laajoja valistuskampanjoita sosiaaliseen mediaan ja kaduille.Tarvitaan myös seksuaaliseen häirintään erikoistunut ympärivuorokautinen rikospäivystys- ja neuvontapuhelin, ja poliisille paljon lisää resursseja. Rangaistuslainsäädännön tulisi olla seksuaalirikoksille tiukempi.Itse olen selvinnyt joutumatta raiskatuksi. Tuhannet muut eivät ole olleet yhtä onnekkaita. Lähentelyjä on kuitenkin riittänyt. Kerran koulumatkalla tuntematon mies hyökkäsi kimppuuni, kuristi ja suuteli. Muistan sen kauhun ja häpeän vieläkin. Iltapäiväkerhon ohjaaja lohdutti, mutta muihin toimenpiteisiin ei ryhdytty. Kukaan ei ollut perustamassa katupartiota. Päinvastoin. Mitä näistä puhumaan. Olin kahdeksanvuotias.haluat puolustaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia, ole kiltti ja elä tästedes silmät auki myös suhteessa sisäryhmiisi.On helppoa ulkoistaa pelottava vieraaseen, mutta se on vaarallinen vääristymä eikä palvele ketään, varsinkaan uhria.