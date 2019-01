Mielipide

Murrosikäinen voi haluta kokeilla kiellettyjä asioita, vanhempien vastuulla on asettaa sopivat rajat

päivinä on kohistu nuorten tyttöjen raiskauksista, joissa epäiltynä tekijänä on ollut ulkomaalainen mies. Uutisoinnista on tullut käsitys, että ulkomaalaiset nuoret pojat ja miehet ovat nuorten tyttöjen kimppuun hyökkääviä petoja ja että tytöt ja heidän vanhempansa puolestaan ovat asiassa viattomia.Näin voi tietenkin joissakin tapauksissa olla. Ei voi tietää, niin vähän yksityiskohdista tiedetään. Raiskaus on vakava rikos, kohdistuupa se kehen tahansa ja olipa tekijä mitä kansallisuutta hyvänsä. Rikoksen tekijät on saatava vastuuseen.Ihmetystä herättää se, että ilmiöön on herätty vasta nyt, kun ulkomaalaiset ovat kuvassa mukana. On muistettava, että murrosikäinen lapsi heräävine seksuaalisine vietteineen voi olla myös aktiivinen osapuoli ja kokemattomuuttaan jopa provosoiva. Se, kuinka paljon hän on lopulta vastuussa ja ymmärtää tilanteen seuraukset itsellensä, on toinen juttu.Vanhemmat ovat vastuussa murrosikäisen kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta tapahtuipa se netissä tai kasvokkain. Miten vanhemmat kantavat vastuun näistä lapsista, joilla on kehityksensä puolesta halu kokeilla aikuisten maailman asioita? Jos murrosikäiset roikkuvat kaduilla ja ostoskeskuksissa tuntikausia ilman valvontaa tai seilaavat netissä ilman kontrollia, vastuunkantaminen on kovin heikolla pohjalla.Murrosikä on kasvamista lapsesta aikuiseksi. Murrosikäinen saattaa haluta kokeilla kiellettyjä asioita. Erityisesti aikuisten maailmaan kuuluvat asiat kiehtovat, se kuuluu ikään.Vanhempien vastuulla on asettaa perhekunnalleen ja arvoilleen sopivat rajat, viestittää lapsilleen näistä rajoista sekä kontrolloida sopimusten noudattamista. Vastuuta pitää antaa vain sen verran kuin nuori kykenee vastuuta kantamaan eli noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Sääntöjä pitää asettaa puolestaan vain sen verran kuin vanhempi pystyy niitä kontrolloimaan.Maailma ylipäätään ei ole kovin turvallinen paikka. Jos lapset ja nuoret saavat kulkea ilman heidän kehitystään tukevia sääntöjä ja kontrollia, voi lopulta tapahtua mitä tahansa.Omalla paikkakunnallani nuoret pojat ajelivat viikonloppuisin kaupungilla. Tytöt istuivat tai kävelivät kartsalla. Jotkut lähtivät kyytiin, toiset eivät. Etäältä katselua, mittailua ja lähikontakteja on ollut aina. Kun kaksi ihmistä vaikuttaa seksuaalisesti toisiinsa, voi tilanne eskaloitua, ja seurauksena voi olla murrosikäisen kannalta asioita, joita hän ei halunnut, toivonut tai osannut edes kuvitella. Myös poika voi tulkita tai haluta tulkita tilanteen toiseksi kuin tyttö – varsinkin jos oma kokemus maailmasta on ollut raju.Vanhemmat voivat käyttää omaa kokemustaustaansa apuna nuoren ohjaamisessa, kontrolloimisessa ja nuorelle ikäänsä ja kykyynsä nähden sopivan vastuun antamisessa.