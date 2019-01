Mielipide

Mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi kohta perässä

Viikon­lopun

Ruotsissa

Suomessa

uutiset uusista, lapsiin kohdistuneista epäillyistä seksuaali­rikoksista saivat Suomen poliittisen johdon reagoimaan. Luvassa on muun muassa alaikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten rangaistusten kiristäminen.Lähes kaikki puolueet ovat valmiita tiukentamaan turvapaikkakäytäntöjä ja lisäämään poliisin resursseja. Perussuomalaisilla onkin hyvä syy kuittailla muille puolueille: mitäs me sanoimme!Oletettavaa on, että viime viikonlopun uutisten jälkeen perussuomalaisten kannatus jatkaa nousuaan. Se nousi jo aiemmin Ylen puoluekannatuskyselyssä, joka tehtiin itsenäisyyspäivän jälkeen edellisten seksuaalirikosepäilyjen tultua julkion huomattavasti enemmän maahanmuuttajia kuin Suomessa.Yhtenä syynä Ruotsissa yhä jatkuviin vaikeuksiin hallituksen muodostamisessa on blokkipolitiikka, jonka mukaisesti hallitus on tapana muodostaa joko keskustaoikeistolaisista tai keskustavasemmistolaisista puolueista.Nyt kun kummaltakaan pohjalta ei saada hallitusta aikaan, tuoreimpana keinona on kokeiltu vähemmistöhallitusta, joka saisi tärkeissä asioissa keskiryhmien tuen. Sekin malli on vaikeuksissa.Tärkein syy Ruotsin hallitusvaikeuksiin on kuitenkin ruotsidemokraattien nousu. Kun kumpikaan blokki ei halua ainakaan vielä tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, enemmistöhallituksen muodostaminen blokkien sisällä on vaikeaa.ei ole Ruotsin kaltaista blokkipolitiikkaa: hallitus muodostetaan vasemmisto–oikeisto-linjan yli aina, kun Sdp on hallituksessa. Mutta enemmistöhallituksen muodostaminen voi vaikeutua Suomessakin, jos perussuomalaiset kasvattavat kannatustaan.Enemmistöhallituksen muodostaminen käy lähtökohtaisesti vaikeammaksi, jos oppositioon pitää joka tapauksessa laskea perussuomalaisten noin 20 kansanedustajaa.Hallitusta muodostamaan tarvitaan siis mahdollisesti enemmän pienpuolueita kuin tähän asti. Silloin pienpuolueet saavat kokoaan suuremman painoarvon ja ne voivat vaikuttaa enemmän hallituksen linjauksiin.Lähihistoriassa vaikeinta oli muodostaa Jyrki Kataisen (kok) kuuden puo­lueen sinipunahallitus. Senkin toimintakyky oli lähinnä olematon ja saavutukset jälkeenpäin arvioituna kyseenalaiset.