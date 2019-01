Mielipide

Lapsi ei ole koskaan syyllinen

Minun hartain toiveeni on, että kaikki lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneet saisivat asianmukaista traumaterapiaa. Hyväksikäytettyjen tulee ymmärtää, että heitä on kohdeltu väärin ja rikollisesti. He eivät ole itse syyllisiä. Lapsi tai nuori ei ole koskaan syyllinen.



Minuun kohdistui ensimmäinen vakava seksuaalinen teko, kun olin kuusivuotias. Opin jo silloin siirtämään mieleni muualle, kun en kestänyt olla läsnä itsessäni. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei saisi rikoksena koskaan vanhentua.



Minulle annettiin vain tämä yksi elämä. Miksi minusta tuntuu, etten saanut samoja mahdollisuuksia kuin kaikki muut?



Hyväksikäytön uhri