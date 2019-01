Mielipide

Poikani jäi koukkuun päihteisiin ja pikavippeihin – Miten pienituloiselle voidaan myöntää lainaa ilman vakuuks

22 vuotta täyttävä poikani on ollut viime vuoden ajan riippuvainen sekä päihteistä ­että pikavipeistä. Karvas totuus paljastui meille vanhemmille vasta kuukausien jälkeen, vaikka ennusmerkit olivat olleet nähtävissä jo aiemmin.keväänä kävi ilmi, että poikamme oli käyttänyt päihteitä (alkoholi, opiaatit) ja hän oli useita tuhansia euroja velkaa pikavippifirmoille. Me järkyttyneet ja sinisilmäiset vanhemmat selitimme asian vielä tuolloin kokeiluna ja siitä seuranneina virheiden ketjuna. Otin veloista yhteyttä kaupungin velkaneuvontaan, joka kehotti hakemaan pankkilainaa, jonka avulla voisi maksaa pikavipit kohtuullisilla koroilla pois.Säännöllisiä tuloja vailla olevana poikani ei saanut lainaa pankista, joten katsoin isänä ­oikeaksi hakea itse sen verran lainaa ja maksaa pikavipit pois. Samalla sovin poikani kanssa, että hän maksaa velkaansa minulle takaisin aina, kun hän saa palkkatuloja. Asioiden ja elämän piti olla jokseenkin kunnossa ja katseen eteenpäin.vuodenvaihteessa paljastui, että päihteidenkäyttö ja ­pikavipit olivat jatkuneet muutaman kuukauden jälkeen. Samat pikavippifirmat olivat jälleen antaneet lainaa yhteensä yli seitsemäntuhatta euroa – joskin eräs firma, josta poikani oli saanut 2 900 euroa, haluaa mainostaa netissä antamaansa luottoa ”pikavipit korvaavana joustolainana”. Mutta sekin lupaa antaa päätöksen muutamassa minuutissa.Isänä ja kansalaisena en yksinkertaisesti voi ymmärtää, miten satunnaisilla ja pienillä vuokratyöfirman tuloilla voi saada tuhansia euroja vakuudetonta lainaa. On varmasti niitäkin, jotka kykenevät maksamaan pikavippinsä pois, mutta varmasti on niin, että pikavippejä käyttävät ovat valtaosaksi yhteiskuntamme huono-osaisia: pienituloisia tai eri tavoilla riippuvaisia joko päihteistä tai rahapelaamisesta.syyttää pikavippiyhtiöitä poikani päihderiippuvuudesta mutta voin sanoa, että ilman niiden moraalitonta rahanjakoa päihderiippuvuuden syntyminen olisi todennäköisesti ollut monimutkaisemman tien päässä. En osaa enää sanoa, kumpi on syy, kumpi seuraus. Tiedän vain sen, että poikani on ollut riippuvainen sekä päihteistä ­että pikavippi­firmoista.ja meitä auttavat ammattilaiset yritämme katkaista pojan molemmat riippuvuudet. Pikavippiongelmaan tarvitsisimme kuitenkin yhteiskuntana nopeasti yhteistä ­poliittista ratkaisua. Ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään.Ensimmäinen askel olisi, jos itselle voisi asettaa kiellon ­hakea pikavippejä aivan vastaavalla tavalla kuin Veikkauksen rahapeleissä voi estää oman pelaamisen. Emme tarvitse Suomeen yhtään lisää huumeongelmaisia emmekä maksuhäiriömerkittyjä ja luottotiedottomia nuoria aikuisia.