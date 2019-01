Mielipide

Pakkausmuovit torjuvat ruokahävikkiä

Muovia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

pidetään lähes poikkeuksetta ympäristöä pilaavana pahiksena. Muovikeskustelun keskiössä ovat – syystäkin – kertakäyttöiset muoviesineet, jotka saastuttavat ympäristöämme.Kuluttajat tietävät pakkausmuovista ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa aivan liian vähän.Muovin tärkein tehtävä elintarvikkeiden pakkausmateriaalina on torjua itseään huomattavasti suurempaa ilmastohaittaa – ruokahävikkiä.Pakkausten hiilijalanjälki muodostaa vain murto-osan elintarvikkeiden aiheuttamasta hiilijalanjäljestä.Pakkausta tärkeämpää onkin keskittyä pakkauksen sisältöön ja siihen, että kuluttaa sen ­kokonaan. Syömäkelpoisen ­ruuan haaskaaminen on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen vauhdittajista. Kun syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin, sen tuottamisen aiheuttama ilmastokuorma on syntynyt turhaan.Pakkausmateriaali on siksi ­valittava ennen kaikkea sen ­mukaan, miten hyvin se suojaa tuotetta, parantaa sen säilyvyyttä ja sitä kautta vähentää hävikkiä. Muovi suojaa siihen pakattuja elintarvikkeita tehokkaasti ja siksi sen vastuullinen käyttö on perusteltua.Vastuu jakautuu sekä pakkaajalle että pakkauksen ostajalle. Esimerkiksi muoviset leipä­pussit voi käyttää uudelleen ja lopuksi lajitella ne muovin­kierrätykseen.