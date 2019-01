Mielipide

Kärräsin täysin toimivan jääkaapin jäteasemalle, koska sen kuormittuvin osa oli tehty surkeasta muovista

Yhdeksän vuotta

vanhan jääkaapin oven alasaranasta alkoi lähteä pari vuotta sitten pieniä muovinpalasia. Emme kiinnittäneet asiaan kauheasti huomiota, vaikka tietysti olisi pitänyt, kunnes tapaninpäivänä ovi hajosi lopullisesti. Se ei pysynyt enää omin avuin kiinni.Googlasimme ja löysimme saranaan varaosan, parin euron muovinpalaset. Kun niitä ryhdyttiin asentamaan, selvisi, että itse ovikin oli jo hajonnut korjauskelvottomaksi. Ovenkin saisi ostaa ­varaosana liki 260 euron hintaan, mutta se tuntui jo hulluudelta tämän ikäiseen laitteeseen.Niinpä kärräsimme muuten täysin toimivan korkean jääkaapin eli yli 60 kiloa terästä, lasia, muovia ja kylmä­ainetta jäteasemalle. Ostimme tilalle uuden. Ja se tuntui pahalta.samalla olin suuttunut laitteen suunnittelijalle.Miten on mahdollista, että laadukkaana myydyn kodinkoneen kovimmalle rasitukselle joutuvaan kohtaan eli ala­saranaan käytetään heikkoa ja ohutta kovaa muovia? Kun korkeassa ovessa on painona tölkkejä ja pulloja, saranaan kohdistuva vääntö on valtava.Vahvempi rakenne ja materiaali ­olisivat olleet uutena varsin arvokkaan kaapin kokonaishinnassa aivan marginaalinen lisäkustannus, ja lopputuloksena kaappi olisi kestänyt hyvinkin toiset yhdeksän vuotta.Kun taannoin hankimme kesämökille erilaisia laitteita, kokemukset olivat vieläkin masentavampia. Laadukkaana pidettyä merkkiä oleva vesipumppu hajosi muutamassa kuukaudessa. Sitä ei takuukorjattu, vaan tilalle annettiin kokonaan uusi. Vanha kaiketi päätyi jätteeksi.Vesivaraajassa oli viallinen termostaatti. Se hoitui sentään varaosalla. Lieden releissä taas oli vikaa niin, ettei uunin merkkivalo toiminut oikein. Sen kanssa päätimme elää, koska jätteeksihän liesikin olisi muuten joutunut.kokemusten jälkeen on alkanut tuntua siltä, että maapallo hukkuu kaiken muun lisäksi huonoon laatuun, vaikka kuinka huuhtelisimme säilyke­purkit ja muovit kierrätykseen. Se on hirvittävää tuhlausta.Pieni lohdutus on sentään se, että uusi jääkaappi on energialuokaltaan vanhaa parempi ja siksi vähäpäästöisempi. Ja saranarakennekin näyttää järeämmältä. Ehkä tämän kaapin kanssa eletään seuraavat 20 vuotta.Silti tämä on raivostuttavaa.