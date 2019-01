Mielipide

Kiusaajan tai kiusatun siirtämisessä toiseen kouluun on monia sudenkuoppia – kiusaamiseen tulee puuttua aikuis

Kiusaamisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvitämme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Emme

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

puhutaan paljon, mutta käytännön teot sen kitkemiseksi jäävät helposti vähäisiksi. Monet lapset ja nuoret kokevat, etteivät aikuiset puutu esimerkiksi koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen rakentavalla tavalla.Usein yhteiskunnallisessa keskustelussa etsitään syyllistä. Osoitellaan kiusaajaa, kiusattua, huoltajia, opettajia ja koulua. Rakentavien ja toimivien keinojen löytäminen ja käyttäminen on aikuisten ja erityisesti meidän ammattilaisten tehtävä.työksemme lasten ja nuorten pitkittyneitä konflikteja. Käytännön kokemus on osoittanut, että vaikeiden kiusaamistapausten onnistunut selvittäminen vaatii muutamia oleellisia vaiheita.Aluksi tilanne on analysoitava kaikkien osapuolien ja historian valossa. Monesti vaikeissa tapauksissa on hyvä tuoda koulun ja konfliktin osapuolten ­tueksi ulkopuolinen toimija – erityisesti silloin, kun kodin ja koulun välinen yhteistyö ei toimi. Tapausta selvittämään on otettava kaikki tarvittavat tahot: lasten tai nuorten perheiden lisäksi ainakin koulun henkilökunta ja muu lähipiiri, tarvit­taessa myös lastensuojelu ja ­poliisi. Kun konfliktin akuutti vaihe on ohi, tilannetta tulee seurata aktiivisesti.puolet opettajista on sitä mieltä, että kiusaaja pitäisi voida siirtää toiseen kouluun, jos kiusaamista ei saada muuten loppumaan. Rehtoreista tätä mieltä on vain joka kolmas. ­Tämä käy ilmi Yle uutisten viime viikolla julkaistusta kyselystä (MOT 9.1.).Kiusatun tai kiusaajan siirtämisessä on monia sudenkuoppia alkaen siitä, millä perusteella oppilas määritellään kiusatuksi tai kiusaajaksi. Lisäksi ­tapaukset eivät useinkaan ole mustavalkoisia tai vain kahden henkilön välisiä.Kiusaamista tapahtuu usein koulun lisäksi myös vapaa-ajalla sekä netissä. Jos kiusaamista ei saada koulussa loppumaan, ­tilanteeseen on haettava ulkopuolista apua. Oppilaan erottaminen ei ratkaise ongelmaa vaan siirtää sen muualle: tukea tarvitseva nuori ei saa apua, ja todellinen ongelma jää ratkaisematta.Kaikissa kiusaamistapauksissa on otettava huomioon kaikkien konfliktin osapuolten tuen tarve. Kiusaava lapsi tai nuori on usein keinoton purkamaan pahaa oloaan rakentavilla tavoilla.ole työssämme tavanneet pahoja lapsia. Pikemminkin he ovat olleet neuvottomia toimimaan haastavissa tilanteissa ja tarvitsevat apua ja tukea.Konfliktien ratkaisuun ei ole patenttiratkaisua, vaan se vaatii joka kerta tutustumista tilanteeseen ja sen osapuoliin. Kun tapaukset hoidetaan hyvin, ne voivat muodostua oppimiskokemuksiksi kaikille osapuolille.