OAJ:n Luukkainen HS:n mielipide­palstalla: Seksuaali­rikokset eivät ole koulun vika – on kohtuutonta sälyttää

Varhaiskasvatuksella

, koulutuksella ja tutkimuksella on tutkitusti monia myönteisiä vaikutuksia niin yksilölle kuin koko yhteiskunnallekin. Ne edistävät oppimista ja sivistystä. Lisäksi ne ovat avainroolissa silloin, kun pohditaan keinoja ehkäistä ennalta esimerkiksi syrjäytymistä ja työttömyyttä tai varautua työn murroksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin ilmiöihin.Usein katse – jopa syyttävä sormi – kääntyy kouluun, kun julkisuuteen nousee laajasti kuohuttavia tapauksia. Nyt näin on käynyt Oulun seksuaalirikos­epäilyjen yhteydessä. Julkisuudessa on pohdittu, onko koulu tehnyt asiassa tarpeeksi. ­Vähemmälle on jäänyt kotien roolin pohdinta, vaikka sosiaalisen median käyttö painottuu lapsilla ja nuorilla vapaa-aikaan.Koulu on luonteva paikka ­käsitellä yhteisiä kriisejä ja auttaa lapsia ja nuoria pääsemään niistä yli. Mutta kun puhutaan vakavien yhteiskunnallisten ­ongelmien ratkaisemisesta, huomion pitää olla koulutuksen ennalta ehkäisevässä roolissa. Koulutuksen myönteiset vaikutukset rakennetaan pitkäjänteisellä opettajien työllä sekä vakaalla ja viisaalla koulutuspolitiikalla.Oulun tapaus on saanut myös päättäjät pohtimaan sisäistä turvallisuutta ja esimerkiksi seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä. Hyvä niin. Pitkäjänteiset ennalta ehkäisevät ratkaisut jäävät todennäköisesti kuitenkin seuraavalle hallitukselle.Viisailla päätöksillä tulevat päättäjät voivat esimerkiksi ­tukea maahanmuuttajien kotoutumista varmistamalla heille pikaisen pääsyn koulutukseen ja palauttamalla subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Lisäksi rahoituspäätökset vaikuttavat suoraan siihen, millaiset edellytykset opettajilla on tukea sitä, että kaikki lapset ja nuoret oppivat kunnioittavaa vuorovaikutusta.Opettajien ydintehtävä on edistää oppimista. Samalla he rakentavat vakaata ja turvallista yhteiskuntaa työllään jo nyt ­joka päivä – usein jaksamisensa äärirajoilla. On täysin kohtuutonta sälyttää heidän harteilleen vastuuta kriisitilanteista. Vastuu on päättäjillä.