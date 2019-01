Mielipide

Jokainen seksuaalisen väkivallan uhri ansaitsee hätäkokouksen

Suomi on ollut kauhuissaan seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tyttöjen kokemuksista, syystäkin.Nämä teot ovat järkyttäviä, ja niiden uhrit tarvitsevat kaiken mahdollisen avun ja tuen. Väkivalta jättää aina jäljen – tekijän taustasta riippumatta.Viime päivinä on puhuttu paljon rangaistuksista. Vaadimme, että väkivallan kokijoita ei unohdeta keskusteluissa. Meidän täytyy yhteiskuntana osoittaa tukemme heille varmistamalla, että jokainen saa tarvitsemansa asiantuntevan avun ikään tai kotikuntaan katsomatta.Tähän jokaisella väkivallan kokijalla on oikeus. Tämä ­oikeus ei kuitenkaan tällä ­hetkellä toteudu, ja moni väkivallanteko jää salaisuudeksi.Väkivaltaa kokeneet ansaitsevat sen, että heidän hätänsä ja tarpeensa kuullaan. Se, että heidän kokemustaan käytetään rasistisen politiikan välineenä, on loukkaavaa heitä kohtaan. Se on loukkaavaa myös jokaiselle muulle, jonka kokemusta ei ole uskottu tai otettu vakavasti, koska tekijän alkuperällä ei ole ollut poliittista välinearvoa.On hienoa, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta otetaan viimein vakavasti. Ilmiö ei kuitenkaan ole uusi. Miksi hätäkokous järjestettiin vasta nyt? Sellaisen ansaitsisi jokainen, joka on joutunut väkivallan kohteeksi. Jokainen lapseen kohdistunut väkivallanteko on liikaa. Jokaisella väkivallan kokijalla on oikeus apuun ja tukeen.