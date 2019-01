Mielipide

Liian moni uskoo maailman menevän koko ajan huonompaan suuntaan – totuus on päinvastainen

pääministeri Viktor Orbán katsoi pari vuotta sitten kristalli­palloon: ”Elämme aikoja, jolloin liberaali epädemo­kratia – jossa olemme eläneet 20 viime vuotta – loppuu ja me voimme palata todelliseen demokratiaan.”Populistit tarvitsevat itselleen sopivan maailmankuvan – vääristyneen. Populistien äänestäjille tarjoamassa tarinassa maailma muuttuu kaiken aikaa huonommaksi, kurjemmaksi ja köyhemmäksi.Ipsos Mori kyseli pari vuotta sitten 28 maan asukkailta, mihin suuntaan he olettavat maailman juuri nyt kehittyvän. Hämmästyttävän moni vastasi väärin: he olettivat kehitys­maiden lapsikuolleisuuden kasvaneen ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän pysyneen entisellään tai kasvaneen. Enemmistö oletti maailman ihmisten elinolojen kehityksen polkevan paikallaan tai huonontuvan.Vääriä mielikuvia on enemmänkin. Suuri osa suomalaisista varmaan arvioi, että rikollisuus on lisääntynyt. Tilastokeskuksen mukaan rikosten kokonaismäärä laski viime vuonna. Moni olettanee, että tuloerotkin kasvavat vauhdilla. Eivät kasva. Kaikilla ei mene hyvin, mutta keskimäärin suomalaisten elämä on muuttunut vuosien myötä paremmaksi.Jos käsitys maailmasta ja oman maan kehityksestä on vino, silloin voi ostaa politiikkaa, joka tarjoaa lääkkeitä vaivaan, jota ei ole. Pessimistinen käsitys nykyisyydestä johtaa pessimistiseen kuvaan tulevaisuudesta. Aiemmassa Yougov-tutkimusyhtiön kyselyssä oli vain vähän niitä, jotka uskoivat maailman menevän hyvään suuntaan tai pysyvän edes entisellään. Suomessa näin ajattelevia oli kahdeksan prosenttia, Ranskassa kolme prosenttia.Asioiden jatkuva huonontuminen on tietysti pysäytettävä. Pessimismi imitoi vastuullista ja solidaarista asennetta.luulivat maansa menevän huonoon suuntaan ja EU:n olevan siitä vastuussa. Unkarilaiset tukevat Orbánia, vaikka Unkarin talouden ja elintason nousun takana nyt ja tulevaisuudessa on EU-jäsenyys – liittoutuminen liberaalin ja globalisaatiosta hyötyvän blokin kanssa.Toimittajat muistuttavat roolistaan demokratian rakentajina. Kun tiedustelut kertovat, että kansalla on virheellisen pessimistinen ja populisteille soveltuva käsitys nykyisyydestä, journalismi kantaa osan vastuusta. Media on taistellut valeuutisia vastaan, mutta ei ole onnistunut luomaan totuudenmukaista – riittävän myönteistä – kuvaa nykyisyydestä.