Rokottamattomat hoitajat ovat vakava ongelma potilasturvallisuudelle

osa meistä paranee influenssasta kotihoidossa, mutta lapset, vanhukset ja monet pitkäaikaissairaat ovat vaarassa sairastua vakavasti. He saattavat joutua influenssan vuoksi tehohoitoon ja jopa kuolla. Siksi laki edellyttää, että sairaalat, terveyskeskukset ja lääkäriasemat huolehtivat siitä, että influenssan vaaroille alttiita ihmisiä hoitaa rokotettu henkilökunta.Suurin osa lääkäreistä ja hoitajista ymmärtää asian tärkeyden ja ottaa rokotuksen kausi-influenssaa vastaan mielellään. Osa kuitenkin jättää itsensä rokottamatta. Pienellä osalla rokotteesta kieltäytyminen johtuu terveydellisestä syystä. Muut vetoavat yksilönvapauteen. He siis pitävät potilaiden turvallisuutta vähemmän tärkeänä kuin työntekijän itsemääräämisoikeutta.Sairaala ei voi vaatia työntekijää ottamaan rokotusta. Rokottamaton työntekijä pitää lain mukaan ensisijaisesti siirtää pois potilastyöstä influenssakauden ajaksi. Koulutettua korvaavaa työvoimaa on kuitenkin harvoin saatavilla, joten potilaiden hoito kärsii.Veronmaksajan kannalta tilanne on vaikea siksi, että terveydenhuollon käyttämät veroeurot menevät hukkaan. Rokottamaton henkilökunta kun ei saa tehdä potilastyötä, mutta palkanmaksu jatkuu. Vaikein on potilaan tilanne: hän joko jää vaille tarvitsemaansa hoitoa tai saa sen lain poikkeustapauksen nojalla rokottamattomalta henkilökunnalta ja altistuu sen seurauksena turhaan infektioille.Terveydenhuollon henkilökunnalla on monia käytännöllisiä ja eettisiä velvollisuuksia, joilla pyritään varmistamaan potilaan hyvä ja turvallinen hoito. Näkemys, että yksilönvapaudet ohittavat potilaan edun, on vakavassa ristiriidassa terveydenhuollon henkilöstön velvollisuuksien ja etiikan kanssa.