Mielipide

En pode huonoa omaatuntoa lentämisestä

Lievitän

kaamosmasennustani etelän lämmössä viinin, laulun ja kauniiden neitojen parissa. Matkustan lentokoneella. En tunne huonoa omaatuntoa lentämisestä.Minulla ei ole konevoimalla liikkuvaa kulkuneuvoa, ei kesämökkiä eikä koiraa. En tarvitse keinojäätä, urheilupaikkoja, hiihtoputkia tai vesipuistoja. Maan pinnalla liikkuvia kulkuneuvoja käytän harvoin. Pohjoisin paikka, jossa olen 20 viime vuoden aikana käynyt, on Helsinki-Vantaan lentoasema.Kuljen etelään uudenaikaisella suihkukoneella, joka kuluttaa kaksi ja puoli litraa petroolia sadalla kilometrillä matkustajaa kohti. Se ei tarvitse tieverkostoa. Kiitotie lähtöpaikalla ja perillä riittää.Lentäminen on Suomessa ainoa julkinen liikennemuoto, joka maksaa kaikki aiheuttamansa kustannukset itse. Sen lisäksi verottajan käsi on syvällä lentomatkustajan taskussa. Finavia tulouttaa matkustajilta ja lentoyhtiöiltä perimistään maksuista saamansa voitot valtion kassaan.Säästän luontoa lentämällä. Hiilijalanjälkeni on pieni. Siksi en halua maksaa ylimääräisiä maksuja tai veroja lentämisestä.