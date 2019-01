Mielipide

Kolmen projektin kokemuksella tekoälyhankkeiden arki on kaukana uhka- ja juhlapuheista

Hesarissa

Tekoälyhankkeiden

Ainakin

rakennettiin toimituksen käyttöön viime vuonna kolme tekoälyä hyödyntävää työkalua.Kun kirjoitat kommentin HS.fi:hin, moderaattori hyväksyy sen ennen julkaisua. Tekoäly näyttää moderaattorille parhaat kommentit ensin ja liputtaa myös ne kommentit, joita epäilee asiattomiksi. Tämä helpottaa moderointia ja nopeuttaa kommenttien julkaisua.Toisessa hankkeessa koneoppiva algoritmi ehdottaa juttujen perässä olevia asiasanoja toimittajille. Enää ei tarvitse arvailla, pitääkö asiasanan olla hallitus vai valtioneuvosto. Toimittaja valitsee juttuun sopivimmat koneen ehdotuksista, ja asiasanaa seuraava lukija löytää kaikki itseään kiinnostavat jutut.Kolmannessa HS.fi:n artikkelin hännässä olevat suositukset laatii tekoäly. Esimerkiksi niin, että jo luettua juttua ei suositella uudestaan ja toimituksen tärkeinä pitämät artikkelit nousevat myös esiin.arki tuntuu olevan kaukana juhla- ja uhkapuheista.Helposti saa sen kuvan, että tekoäly muuttaa kaiken silmänräpäyksessä tai Kiinan ja Piilaakson isot pelurit vievät kaikki mahdollisuudet, eikä siihen voi vaikuttaa.Tylsä todellisuus kolmen projektin kokemuksella on se, että tekoälyhankkeet ovat hyvin samanlaisia kuin kaikki muutkin it-hankkeet. Käyttäjien tarpeiden kuuntelu ja ulkoasun suunnittelu pitää tehdä ihan yhtä tarkasti.Kehitys tälläkin saralla on hidasta ja tapahtuu pienin askelin. Työpaikkoja voi hävitä, mutta tekoälyn kanssa painimiseen syntyy uusia toimenkuvia.yksi uusi ammattikunta odottaa syntymistään: konekuiskaaja. Kyse on eräänlaisesta tulkista ihmisen ja koneen väliin.Tekoälyn kanssa painiminen on tuntunut usein sekoitukselta filosofin työtä ja pyörän keksimistä uudestaan.Pitää osata selittää ohjelmoijille ja data-analyytikoille, mikä on verkkokommentin tai asiasanan perimmäinen olemus. Jos talo rakennettaisiin samalla tavalla, käytettäisiin todella paljon aikaa sen miettimiseen, miksi ovi on olemassa ja mistä oven tunnistaa.Konekuiskaaja osaisi sanallistaa jokaisen ammatin erikoisongelmat sellaiseen muotoon, että kone pystyy niitä ratkomaan.