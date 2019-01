Mielipide

Seksuaalirikoksista langetettavat rangaistukset kertovat yhteiskunnan arvoista

Oulussa

Eräs

Törkeän

Ruotsin

Oulussa ja Helsingissä ilmi tulleet seksuaalirikosepäilyt nostavat esiin tärkeitä kysymyksiä. Rikokset ovat ongelma rikoksentekijöiden ja uhrien kansallisuudesta riippumatta. Tärkeintä onkin pyrkiä löytämään ongelmaan ratkaisuja.Eräs keino on pohtia viestiä, jonka rikosoikeusjärjestelmä välittää. Rikoksista säädetyt rangaistukset kertovat siitä, miten erilaisia oikeushyviä yhteiskunnassa arvostetaan. Mitä ankarampi seuraamus teosta on säädetty, sitä väkevämmin yhteiskunta kertoo, että tietynlainen toiminta ei ole hyväksyttyä.On syytä tarkastella, miten Suomessa arvotetaan ei vain seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen vaan myös henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Pahoinpitelystä voi Suomessa saada enemmillään kahden vuoden vankeusrangaistuksen. Enimmäisrangaistus on Ruotsissa sama, mutta toisin kuin Suomessa, pahoinpitelyä ei Ruotsissa voi sovittaa sakkorangaistuksella. Törkeän pahoinpitelyn maksimirangaistus on sekä Suomessa että Ruotsissa kymmenen vuotta.Ruotsissa rikoksessa on kuitenkin kaksi tekomuotoa, joista törkeimmän vähimmäisseuraamus on viisi vuotta vankeutta. Suomessa minimiseuraamus on aina yksi vuosi vankeutta. Ankarin rangaistus raiskauksesta on molemmissa maissa kuusi vuotta vankeutta, mutta siinä missä minimi Suomessa on yksi vuosi vankeutta, on se Ruotsissa kaksi vuotta.Törkeän raiskauksen maksimirangaistus on niin ikään sama, kymmenen vuotta, mutta vähimmäisrangaistus on Suomessa kaksi vuotta, kun se Ruotsissa on viisi vuotta vankeutta. Seksuaalisen hyväksikäytön vertailu on vaikeampaa, mutta olennaista on, että Ruotsissa sitä ei koskaan voi sovittaa sakolla. Suomessa myös sakkoseuraamus on mahdollinen.Kyse ei kuitenkaan ole vain rangaistusasteikoista vaan myös seuraamuskäytännöstä. Enimmäisrangaistuksen korottamisella ei juurikaan ole merkitystä, elleivät tuomioistuimet ole halukkaita käyttämään asteikon koko laajuutta. Suomessa rangaistusasteikkojen yläpää on säännöllisessä käytössä vain huumausainerikosten osalta.Halutessaan tuomioistuimet voisivat lähettää vahvemman viestin siitä, että toisen ihmisen vahingoittaminen ei ole hyväksyttävää. Esimerkiksi pahoinpitelystä ja raiskauksesta voitaisiin useammin tuomita jokin rikoksentekijän arkeen konkreettisesti vaikuttava seuraamus. Sakolla ja ehdollisella vankeudella ei tätä vaikutusta ole.Ruotsin oikeusjärjestelmä on samanlainen kuin Suomessa, ja kumpikin maa harjoittaa rationaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa. Tästä huolimatta Ruotsissa on päädytty ankarampiin rangaistusasteikkoihin kuin Suomessa. Miksi? Sen vuoksi, että ruotsalainen yhteiskunta arvostaa ihmisen fyysistä koskemattomuutta enemmän kuin suomalainen. Se haluaa lähettää esimerkiksi groomingia harkitsevalle keski-ikäiselle miehelle vahvemman viestin siitä, että toisen ihmisen vahingoittaminen ei ole sallittua.Suomalainen yhteiskunta on kovempi. Me siedämme väkivaltaa paremmin. Tämä näkyy rangaistusasteikoissamme ja todennäköisesti myös seuraamuskäytännössämme.