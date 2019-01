Mielipide

Myöhemmät kouluaamut haittaavat aamiaisen syömistä

alkamisaikoja koskevasta keskustelusta puuttuu minusta yksi tärkeä huomio. Mitä myöhemmin koulu alkaa, sitä todennäköisemmin lapsi lähtee kouluun omin päin. Jos vanhempi on kotona lähettämässä lasta kouluun, lapsi syö varmemmin asiallisen aamiaisen ja on todennäköisemmin pukeutunut sään mukaisesti.Syömättä kouluun lähteneet oppilaat eivät jaksa aamulla opiskella. Kokemukseni mukaan se vaikuttaa aivan samoin kuin väsymys.Jos koulun alkamista siirretään niin myöhäiseksi, että vanhempi ei ole lapsen kouluun lähtiessä enää kotona, se vaikuttaa kielteisesti oppimistuloksiin vielä yläkouluikäisilläkin. Oma vaikutuksensa on silläkin, että matkalla kouluun saatetaan häivyttää nälkää lähikaupan pullalla, mikä ei sekään ole ihan hyvä.Keskimäärin parempituloisissa ammateissa on myös enemmän mahdollisuuksia saada työn alkamiseen liukumaa. Suorittavaa työtä tekevillä sitä mahdollisuutta ei oikein ole. Myös siinä mielessä koulujen alkamisen myöhentämisellä on eriarvoistava vaikutus.