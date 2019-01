Mielipide

Tein vuosia sitten väärän valinnan opiskelu­paikasta ja nyt saan siitä rangaistuksen

Kevään

yhteishaut korkeakouluihin ovat alkaneet tai alkamassa. Kuten useana keväänä aiemminkin, olen selaillut opiskelupaikkojen pääsyvaatimuksia toiveissani vaihtaa opiskelupaikkaa.Olin juuri täyttänyt 18 vuotta, kun valmistuin lukiosta. Sen kummempia miettimättä luin heti valmistumiskeväänä ahkerasti pääsykokeisiin ja pääsinkin yliopistoon. Olin onnellinen – näinhän asioiden kuuluikin mennä. Mutta kuten monilla muillakin ensimmäisen opiskelupaikkansa vastaanottaneilla, valinta ei osunut ensimmäisellä kerralla ihan nappiin.Olen vienyt opintoja kiitettävästi eteenpäin, vaikka sairastuinkin matkan varrella masennukseen. Se on nyt onneksi selätetty. Vaikka aionkin suorittaa nykyisen tutkintoni loppuun, haluan myös opiskella alaa, josta olen oikeasti kiinnostunut. Harmi vain, että sitä opiskelemaan valitaan vuosittain vain 12 hakijaa, ja aloituspaikoista vähintään kymmenen on varattu ensikertalaisille.Lannistunut on lievä ilmaisu kuvaamaan mielentilaani. Onko edes järkeä yrittää hakea ja tehdä valtava työ pääsykokeita varten, jos mahdollisuudet päästä opiskelemaan ovat jo valmiiksi moninkertaisesti huonommat kuin ensikertalaisilla? Riittää, että kaksi ihmistä suoriutuu pääsykokeissa minua paremmin, ja paikkani on viety. Minua heikommin kokeissa suoriutuneet ensikertalaiset pääsevät ohitseni kouluun. Tämä tuntuu musertavalta ja epäoikeudenmukaiselta.Ovatko näin suuret ensikertalaiskiintiöt tarkoituksenmukaisia? Lukiosta valmistuessani sellaisia ei vielä ollut, joten en osannut niihin varautua.Opiskelupaikan vastaanottamisesta rankaiseminen taannehtivasti on mielestäni väärin. Ensikertalaiskiintiöiden tulisi olla pienempiä, enintään puolet hakijoista. Ei ole oikein rangaista niitä nuoria ja ahkeria opiskelijoita, jotka ovat tehneet vuosia sitten väärän valinnan.