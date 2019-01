Mielipide

Suomen on lisättävä yhteyksiä Afrikkaan

Afrikka

YK

Suomen

Investointeja

Kysymys

on Suomelle tärkeä. Mitä kehittyneempi ja vakaampi Afrikka on, sitä parempi Suomelle ja Euroopalle.Afrikassa on valtavat mahdollisuudet kauppaan. Lisäksi Afrikan 54 valtiota ovat arvokkaita kumppaneita muun muassa ilmastosopimuksissa, maahanmuuttoasioissa ja YK:n ja muun monenkeskisen järjestelmän puolustamisessa.EU:n suhteita Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin määrittävä Cotonoun sopimus päättyy vuonna 2020. Neuvottelut sopimuksen jatkosta osuvat Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle tänä vuonna. Neuvottelut tarjoavat EU:lle ja Suomelle uuden tilaisuuden vahvistaa suhteitaan Afrikkaan.ennustaa Afrikan väestön kaksinkertaistuvan 2,4 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Puolet väestöstä on nuoria. Mitä suuremmaksi Afrikka kasvaa, sitä tärkeämpi se on. Siksi Suomi haluaa panostaa Afrikkaan ja kehittää kanssakäymistään maanosan valtioiden kanssa entistä kokonaisvaltaisemmaksi.Tässä on silti oltava realistinen. Yhteistyön haasteena on, miten Afrikan valtiot hoitavat omat asiansa. Ulkovallat eivät voi kehittää tai vakauttaa Afrikkaa Afrikan puolesta. Se kuuluu Afrikan maiden hallituksille. Myönteinen esimerkki maiden omista aloitteista on niiden päätös perustaa koko maanosan kattava vapaakauppa-alue, Afrikan sisämarkkinat.virallisissa Afrikan-suhteissa kauppa on ollut etusijalla. Vanhimmat edustustot sijaitsevat Afrikan talousmahdeissa. Ensimmäinen edustusto – lähetetyn pääkonsulin virasto – perustettiin Egyptin Aleksandriaan jo vuonna 1939. Saharan eteläpuolella ensimmäinen lähetystö avattiin Etelä-Afrikassa vuonna 1949. Kauppaintressit olivat myös taustalla, kun Suomi avasi edustustot vasta itsenäistyneissä Nigeriassa, Algeriassa ja Keniassa 1960-luvulla.Kaupalliset päämäärät ovat olleet alusta lähtien mukana myös Suomen kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä. Se käynnistyi siirtomaiden itsenäistyttyä, alkaen Tansaniasta 1960-luvun alussa.Vuonna 2017 Suomen kauppavaihto koko Afrikkaan oli 1,3 miljardia euroa. Viime vuonna kauppa kasvoi runsaasti lisää. Luku voisi ­silti olla suurempi. Miksi näin ei ole, vaikka kauppasuhteita on rakennettu pitkään?Moni Afrikan maa on panostanut fyysiseen perusrakenteeseen – liikenneyhteyksiin, energiaan ja vesijärjestelmiin –, mutta tärkeimpiä syitä kaupan vähäisyyteen on liiketoimintaympäristön vaikeus.Vuonna 2017 Afrikan unionin ja EU:n huippukokouksessa Norsunluurannikolla EU esitteli mittavan ulkoisten investointien suunnitelman. Sen pitäisi tuottaa 44 miljardin euron edestä julkista ja yksityistä rahoitusta Afrikan investointeihin vuoteen 2020 mennessä.Syyskuussa 2018 EU:n komissio ehdotti uutta Afrikan ja EU:n allianssia taloussuhteiden, investointien ja työpaikkojen edistämiseksi. Tavoitteena on kymmenen miljoonaa uutta työpaikkaa Afrikkaan viiden vuoden kuluessa.fyysiseen perusrakenteeseen tarvitaan. Mutta ne eivät onnistu, jos hallinnollinen perusrakenne ei toimi. Yritystoiminta ja kauppa vaikeutuvat, jos viranomaisiin tai oikeuslaitokseen ei voi luottaa ja järjestelmä on korruptoitunut. Vapaa kansalaistoiminta ja markkinatalous kärsivät, jos vaalit johtavat yksinvaltaan. Jos julkinen hallinto ja palvelut eivät tavoita kaikkia, aukko jää pahimmillaan ääriliikkeiden paikattavaksi.Nämä kysymykset ovat nimenomaan niitä, jotka kunkin maan hallituksen on itse ratkaistava. Toisaalta juuri näissä kysymyksissä perinteinen kehitysyhteistyö on yhä tarpeen.on politiikasta. Siksi EU:n ja Suomen pitää rahoituksen ohella vahvistaa poliittista vuorovaikutusta Afrikan maiden kanssa – vuoropuhelua, korkean tason vierailuja, tapaamisia ja kokouksia, yhteistyötä ja kumppanuuksien rakentamista. Yksittäisten valtioiden ohella keskeisiä ovat Afrikan unioni ja Afrikan alueelliset järjestöt.Kahdenvälistä vuorovaikutusta varten Suomella on Afrikassa myös 12 suurlähetystöä ja Afrikan valtioilla Helsingissä kuusi.Afrikan merkityksen kasvaessa tarvitaan yhä kokonaisvaltaisempaa yhteistyötä. Suomen on kaupan ja kehitysyhteistyön ohella lisättävä poliittista kanssakäymistä Afrikan valtioiden kanssa.