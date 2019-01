Mielipide

Asevelvollisen päiväraha on liian pieni

on käyty keskustelua nuorten maanpuolustustahdon vähenemisestä. Samaan aikaan selvitykset kertovat, kuinka Suomi painii Itä-Euroopan maiden kanssa samassa sarjassa, kun tarkastellaan asepalvelustaan suorittavien nuorten saamia päivärahoja.Jos suomalaisen päivärahan määrän suhteuttaa Suomen muuhun taloudelliseen kehitykseen, olemme häpeällisesti kehitysmaa tässä asiassa. Talous ja hinnat kasvavat, asevelvollisen valmiiksi laiha lompakko ei.Maanpuolustus on tärkeä asia, mutta sitä ei voi toteuttaa nuorten asevelvollisten hyvinvoinnin kustannuksella. Taloudellinen epävarmuus lisää stressiä ja mielenterveydellisiä haasteita, joita palvelusaikana kohdataan varmasti muutenkin. Vaikka säästöt ovat olleet nykyisellä hallituskaudella kantava teema, meillä ei ole varaa säästää itsenäisyydestämme. Keskustelussa on myös hyvä muistaa nuorten miesten riski syrjäytyä yhteiskunnastamme.Asevelvollinen nuori on arvokkaampi kuin 5,10 euroa päivässä (päiväraha ensimmäiseltä 165 päivältä). Päiväraha tulisikin vähintään sitoa indeksiin, vaikka roima korotus olisi oikea viesti maata puolustaville nuorille. Maanpuolustustahto on tärkeä asia, joka voidaan saavuttaa vain arvostamalla konkreettisesti asevelvollisia nuoria ja heidän päivittäin tekemäänsä työtä.