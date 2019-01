Mielipide

Keitä varten valtiot ovat olemassa?

Lueskelen

Oman

Yksittäisten

Vastavuoroisuus

silloin tällöin tiedustelu­toiminnan ja sodan­käynnin historiaa käsitteleviä teoksia. Kiinnostuin näistä itselleni alkujaan hyvin vieraista aihepiireistä toimiessani politiikassa. Valtion ytimen lähellä oleminen toi asioihin aiemmasta poikennutta syvyyttä.Kun katsoin tuota syvyyttä kerran, vanhaan ei ollut enää paluuta. Valtiot ovat olleet minulle sen jälkeen jollain hyvin todellisella ja lähtemättömällä tavalla olemassa. Niillä on paljon etuja, joita on perusteltua edistää ja suojella.Nuo edut toki vaihtelevat eri aikoina ja eri paikoissa. Niistä käydään politiikassa jatkuvaa kamppailua.Noihin etuihin kuuluvat aina jonkinlaiset ajatukset jatkuvuudesta ja valtion ydinalueen ja sen keskeisimpien arvojen turvaamisesta. Ilman niitä valtioiden on liki mahdoton olla ainakaan pitkiä aikoja olemassa. Siksi tiedustelutoiminnan ja sodankäynnin tai pikemminkin sen välttämisen teematkin kiinnostavat.maamme päättymässä oleva vaalikausi on ollut valtioiden perustavanlaatuisten arvojen ja niitä koskevien poliittisten kamppailujen näkökulmasta poikkeuksellisen moniulotteinen ja kiinnostava.Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kysymykset ovat olleet vahvasti esillä pakolaiskriisin ja sen seurausten, kansallisten tiedustelulakien pitkään tiedossa olleiden uudistamistarpeiden sekä ensi vaalikaudella ratkaistavaksi tulevien suurten puolustusvälinehankintojen takia.Pakolaiskriisi on nostanut esiin voimakkaita erimielisyyksiä myös EU:ssa. Euromaat eivät ole löytäneet yhteisymmärrystä talous- ja rahaliiton kehittämisen ehdoista. Britit ovat halunneet jättää EU:n, mutta brexitin toteutumistapa on unioniin jäävien maiden yksimielisyydestä huolimatta edelleen niin sanotusti vaiheessa.Myös Venäjän ja Yhdysvaltojen johtajien politiikka on ollut arvaamatonta. Maailman­talouden yllä leijuu lisäksi uhka yhä ­useampien yhteisten pelisääntöjen asteittaisesta murentumisesta.Näitä teemoja koskenut eurooppalainen keskustelu ja paikoin hapuilevaksi jäänyt päätöksenteko on ollut kiintoisa aikalaisesimerkki pyrkimyksestä soveltaa valtiomiestaitoa sekavissa ja paljon vastakkaisia intressejä sisältävissä olosuhteissa.Monet EU-maiden sisäiset ja myös niiden väliset erimielisyydet ovat koskeneet hyvin olennaisia valtioon liittyviä kysymyksiä. Keitä varten yksittäiset valtiot ja niiden yhteenliittymät ovat olemassa? Ketkä hyväksytään, ketkä jätetään ulkopuolelle? Ja missä ylipäätään kulkevat suvereniteetin rajat maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä? Kuka saa päättää verotuksesta? Keiden tulisi vastata vaikeuksiin joutuneiden valtioiden rahoituksesta? Millaisilla ehdoilla velkoja voisi leikata? Ja millaista vastavuoroisuutta yksittäisiltä ihmisiltä, yrityksiltä, EU:n jäsenvaltioilta tai niin sanotuilta kolmansilta mailta oikein voi ja saa odottaa tässä maailmanajassa?jäsenmaiden oikeudet ja maailmaan kansainvälisten sopimusten avulla luodut pelisäännöt ovat tärkeitä. Niitä tehokkaasti ­toimeenpanevaa maailmanhallitusta ei ole kuitenkaan olemassa. Siksi oikeuksien turvaaminen ja pelisääntöjen noudattaminen eivät onnistu ilman yksittäisten valtioiden ja niiden poliittisten, taloudellisten ja oikeudellisten järjestelmien sekä turvallisuuskoneistojen tukea.Samasta syystä myös vasta­vuoroisuudella on yhä väliä. Sitä tarvitaan kansainvälisissä sopimuksissa. Mutta sillä on sijansa myös EU-jäsenmaiden ja niiden kansalaisten välisissä suhteissa.on tärkeää, sillä vain harva meistä haluaa olla koko ajan saamapuolella. Sitäkin harvempi ilahtuu pelkästä rahoittajan osasta. Ihanteellisessa maailmassa jokainen maa ja kansalainen ehtisi olla vuorollaan sekä antajan että saajan roolissa. Siksi vastavuoroisuutta olisi tärkeä pohtia myös sosiaaliturvan uudistamistyössä. Sillä olisi varmasti käyttöä myös siirtolaisuutta ja ­eurooppalaista yhteisvastuuta koskevissa keskusteluissa.Kansallinen sosiaaliturvamme selvisi aikoinaan varsin pienin vau­rioin EU-jäsenyyden tuomista muutoksista. Globaalin liikkuvuuden lisääntyminen ja maailmanlaajuisten pelisääntöjen mureneminen haastavat sosiaaliturvaa jo nyt aivan uusista kulmista. Myös näihin haasteisiin vastaaminen olisi mielestäni osa valtiomme ytimen ja sen perustavien arvojen suojelemista.