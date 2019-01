Mielipide

Helsingin turboahdetut valomainokset tekevät katukuvasta hälyisän

Lux Helsinki

Suuret

Kun

Katukuvaan

-tapahtumassa tammikuun alussa valotaide­teokset välkkyivät ja valaisivat ympäris­töään värikkäästi.Tapahtuma oli sympaattinen.Myös arjessa Helsinki välkkyy ja valaisee ympäristöään värikkäästi, kun seinän kokoiset mainostaulut valaisevat katukuvaa.Se lähinnä ärsyttää.videoseinät ovat vähitellen yleistyneet Helsingin katukuvassa. Keskustassa tällaisia valtavia näyttöjä on esimerkiksi Narinkkatorilla ja Musiikkitalon sekä Lasipalatsin seinissä, ja lisää halutaan rakentaa.Yleistymisen syyt ovat paljolti teknisiä. Led-tekniikka on tehnyt näyttöjen valmistamisesta ja käytöstä paljon aiempaa halvempaa.Tavalliset valomainokset eivät ainakaan minua kaupunkimaisemassa häiritse, mutta vaihtuvia kuvia tai videota toistavat seinät ovat kuin turboahdettuja kännykän sovellusilmoituksia. Ne luovat hälyä ja vaativat huomiota.Mainostaja tietenkin pitää huomion saamisesta, mutta hämäränä talvipäivänä tekisi mieli kytkeä sovellusilmoitukset pois päältä. Tämähän ei onnistu, joten vaihtoehdoksi jää kävellä toista reittiä.Suomessa jokin ärsyttää, patenttivastaus on vaatia paikalle valvovaa viranomaista. Minua harmittavat asiat on kiellettävä!Valomainosten asentamista ja käyttöä valvotaankin. Kaupungin lupaviranomaiset eivät päästä videomainoksia autoliikenteen sekaan tai historiallisesti arvokkaisiin ympäristöihin.Uusissa kauppakeskuksissa luvan epäämistä on vaikeampi perustella. Kauneus – tai ärsyttävyys – on paljolti katsojan silmässä.ja sen valomainoksiin voi kiintyä, kuten kävi Kalliossa.Kotiharjun saunan mainoskyltti oli päässyt niin huonoon kuntoon, että se oli viime vuoden lopulla määrä korvata uudella samanlaisella.Punainen kyltti on valaissut Harjutoria ja ulkona vilvoittelevia saunojia jo vuosikymmeniä. Pitkä historia innosti panimoyhtiö Sinebrychoffia, joka ilmoitti maksavansa vanhan kyltin korjaamisen.Elokuvien trailereita toistavat video­seinät eivät varmaankaan herätä yhtä lämpimiä tunteita.On vaikea uskoa, että ilmoitus vaikkapa Narinkkatorin valoseinän poistamisesta saisi aikaan samanlaista liikehdintää kuin Harjutorilla.