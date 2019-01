Mielipide

EU:n on otettava ohjat arktisessa politiikassa

Euroopan unionin

EU-puheenjohtajuuskausi

Mustan hiilen

Arktisen alueen

Suomi

kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvanut hiljalleen. Tähän ovat vaikuttaneet Suomen määrä­tietoinen ja pitkäkestoinen työ EU:ssa, arktisen alueen poliittisen ja taloudellisen merkityksen kasvu sekä ilmastonmuutoksen radikaali nopeutuminen.EU:n tuorein arktisen politiikan tiedonanto hyväksyttiin vuonna 2016. Edellisenä vuonna Paavo Lipponen teki arktisesta politikasta EU-komissiolle erillisen selvityksen.Vuoden 2016 tiedonanto auttoi muodostamaan kokonaiskuvan kaikista EU:n eri toimijoista arktisilla alueilla. Tiedonanto nosti esiin myös arktisen alueen luonnon haavoittuvuuden ja kokonaismerkityksen sekä etsi tasapainoa kestävän taloudellisen kehityksen, ympäristönsuojelun ja alkuperäiskansojen oikeuksien välillä. Tiedonannossa ei kuitenkaan ollut uusia poliittisia avauksia, eikä se tuonut uusille hankkeille rahoitusta.Euroopan komission puheen­johtaja Jean-Claude Juncker nimitti viime syksynä neuvonantajatiimiinsä myös arktisen neuvonantajan. Tämä kertoo, että komissio on pitkäjänteisesti sitoutunut myös poliittista painoarvoaan kasvattaneen arktisen ­alueen kehittämiseen.vuoden 2019 jälkipuoliskolla antaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden olla vaikuttamassa EU:n politiikan painopisteisiin, kun uusi komissio aloittaa työnsä kevään euro­parlamenttivaalien jälkeen.Yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi tulisikin asettaa, että EU nostaa arktisen politiikan marginaalista valtavirtaan. Suomen kannattaa vaikuttaa myös sen puolesta, että EU saa monivuotisesta rahoituskehityksestä päätettäessä aikaan tasapainoisen ratkaisun, joka ottaa myös arktisen alueen huo­mioon.Arktisen alueen menestyksestä riippuu myös tulevien sukupolvien tulevaisuus. EU:n arktisen politiikan katettava kaikki unionin keskeiset toimialat. Kun Yhdysvallat on vetäytymässä monista kansainvälisistä sopimuksista ja Kiinan kiinnostus arktisiin alueisiin on kasvanut, tämä suorastaan velvoittaa EU:ta ottamaan johtavan roolin alueella.EU pyrkii siihen, että arktinen alue säilyy rauhanomaisena, kaikkien osapuolten yhteistyöhön pyrkivänä ja sotilaallista vastakkainasettelua välttävänä ympäristönä.päästöt ovat arktisen alueen suurin ympäristöongelma, ja niistä suurin osa tulee Aasian maista – ennen kaikkea Kiinasta ja Intiasta. Ongelmaan voidaan vastata vain maailmanlaajuisin toimin, ja EU:n on osallistuttava aktiivisesti asiaa koskeviin neuvotteluihin.Ilmastonmuutos vaikuttaa myös välittömästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi terveyskysymykset olisi syytä nostaa keskeiseksi osaksi EU:n arktista politiikkaa.Monissa arktisen alueen kysymyksissä EU:lle avautuu mahdollisuuksia ainutlaatuiseen yhteistyöhön erityisesti Venäjän kanssa. Sitä voidaan tehdä EU:n valikoivan ­yhteistyön periaatteiden mukaisesti ilman, että unionin pakotepolitiikkaa kyseenalaistettaisiin.Presidentti Sauli Niinistön aloite mustan hiilen torjunnasta on tässä erinomainen esimerkki asiasta, joka ei koske vain Venäjää. Sillä on myös laajempi globaali ulottuvuus ilmastonmuutoksen torjunnassa.elinvoimaisuus, asuttuna pysyminen ja taloudellinen kehitys voidaan taata vain, jos sujuvalle liikenteelle ja viestinnälle luodaan riittävän hyvät edellytykset. Nopeiden kuljetusreittien pitäisi olla itsestäänselvyys niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Sama koskee tietoliikenneyhteyksiä.Arktisella alueella on keskusteltava alkuperäiskansojen ja muiden paikallisen asukkaiden oikeuksista, maankäytöstä ja -omistuksesta sekä luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Myös maatalouden ja matkailun näkökulma on otettava huomioon.jatkaa Arktisen neuvoston puheenjohtajana toukokuuhun asti. Arktinen neuvosto on edelleen tärkeä ja hyödyllinen työkalu arktisen alueen kehittämispyrkimysten kartoittamisessa. Neuvoston jäsenmaista itsestään on kiinni, säilyykö neuvoston rooli tällaisena.Arktinen politiikka on mahdollisuus koko Euroopan unionille ja sen kaikille jäsenmaille – erityisesti Suomelle.