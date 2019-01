Mielipide

Kasvatus on aikuisen tehtävistä vaikein

esille tulleiden seksuaalirikosepäilyjen yhteydessä on koulun katsottu olevan ratkaisijan roolissa vastaavien tapausten ennaltaehkäisyssä. Koulua ja opettajia on vaadittu tavallaan tilille tapahtumista. On esitetty mielipiteitä, että koulun eettinen opetus ja kasvatus on riittämätöntä. Vaikuttaa siltä, että koulu olisi ikään kuin toiminut tai kasvattanut väärin.Koulu on tärkeässä osassa lasten ja nuorten kasvatuksessa. Päävastuu kasvatuksesta kuuluu kuitenkin huoltajille, ja koulu opettajineen vain tukee heidän kasvatustyötään.Kasvatukseen kuuluu seurata, miten nuori käyttäytyy sosiaalisessa mediassa. Sitä on vaikea valvoa, mutta se on huoltajien velvollisuus. Se kuuluu huoltajille samalla tavalla kuin muutoinkin lasten ja nuorten turvallisuudesta huolehtiminen.Kasvatus on aikuisille lankeavista tehtävistä vaikein. On helppo sanoa, miten pitää toimia, mutta toteutus onkin eri asia. Sen vuoksi kasvatustehtävässä kaikki apu on tarpeen.Vanha malli, jossa koko kylä kasvatti, ei toimi täydellisesti nyky-yhteiskunnassa. Jotain siitä on silti otettavissa tähän päivään. Saatavilla olevista kasvatuksen apujoukoista lähinnä ovat isovanhemmat. Isien ja äitien tehtävänä on ohjata lapsensa toimimaan oikein. Jos siihen työhön yhdistetään isovanhemmat, taakka jakaantuu useille hartioille, vaikka päätösvalta säilyykin vanhemmilla. Yhteistyöllä on hyvät puolensa.Isovanhemmilla on yleensä mahdollisuus olla läsnä lapsen ja nuoren elämässä, jos heille annetaan tilaisuus. He voivat antaa mummon ja vaarin ohjeita, jotka usein menevät pehmeämmin perille kuin vanhempien opastukset. Jo pelkästään se, että lapset ja nuoret joutuvat usein opastamaan isovanhempia tietokoneen ja kännykän käytössä, avaa mahdollisuuden keskustella siitä, mikä on sopivaa sosiaalisessa mediassa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä yleensä.Lapsia ja nuoria on kasvatettava ja opastettava vastuulliseen toimintaan sosiaalisessa mediassa, koska itseoppimalla se ei onnistu. Se on samanlaista kasvatusta kuin huoltajien ohjeet turvallisesta koulutiestä ekaluokkalaiselle tai varoitukset ”namusedistä” tai ettei pidä ”lähteä tuntemattomien mukaan”.Vaaroja ja väärintekijöitä on aina olemassa. Niihin puututaan muilla menetelmillä. Merkkipaalut lapsen ja nuoren elämän oikeilla ja turvallisilla viitoituksilla luodaan kotona.