Miksi verottaja ryövää näin paljon omalla työllä ansaitusta pienestä eläkkeestä?

ollut vanhuuseläkkeellä nyt kolme ja puoli vuotta ja todennut, että verottaja on ryhtynyt ahneeksi. Olen työskennellyt 15-vuotiaasta lähtien yksityisten työnantajien palveluksessa yhteensä 47 vuotta ja ansainnut työeläkettä 40 vuoden ajan. Aikaisemmat vuodet eivät kartuttaneet työeläkettä, koska olin alle 23-vuotias.Bruttoeläkkeeni oli vuonna 2018 hieman alle 2 200 euroa kuukaudessa, josta maksoin veroa 25 prosenttia. Nettoeläke oli hieman yli 1 640 euroa kuukaudessa. Eläkelaitos ilmoitti kirjeitse, että eläkettäni korotetaan tämän vuoden alussa 1,45 prosenttia. Bruttoeläkkeeni on nyt vähän yli 2 200 euroa kuukaudessa ja nettoeläkkeeni noin 20 euroa kuukaudessa enemmän kuin vuonna 2018.Eipä ollut pitkä ilo korotuksesta, sillä verottaja nosti veroprosenttini vuoden alusta 25,5 prosenttiin. Eläkkeen korotuksesta jää tämän jälkeen käteen noin kymmenen euroa.Vero tämän suuruisesta työeläkkeestä on törkeää ryöväystä. En maksanut näin paljon veroja palkasta työssä ollessani. Miksi verottaja ryövää näin paljon veroja eläkkeensaajalta omalla työllä ansaitusta pienestä eläkkeestä?