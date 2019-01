Mielipide

entinen puhemies, kansan­edustaja Maria Lohela loikkasi tällä viikolla hallituspuolue sinisistä Harry Harkimon Liike Nytin riveihin ja ilmoitti keskeiseksi syyksi sote-uudistuksen vastustamisen.Lohelan tempaus on viimeisin monien yllättävien käänteiden sote-uudistuksessa. Nyt ei tarvita kuin yksi loikkari lisää, eikä hallituksen sote-esityksillä ole enää enemmistöä eduskunnan täysistunnossa.Kävipä lakiesityksille kuinka tahansa, seuraava hallitus joutuu tai pääsee joko jatkamaan uudistuksen toimeenpanoa tai muuttamaan hanketta. Uudistuksen valmistelu on maa­kunnissa jo pitkällä, eikä tehtyä työtä kannata heittää hukkaan. Siksi valmistelu tuskin alkaisi ihan alusta, vaikka lakiesitykset kaatuisivat.Tähän on päätynyt myös johtava oppositiopuolue Sdp. ”Jo tehtyä lainvalmistelua ja valmistelutyötä alueilla pitää hyödyntää. Näin ­mitään ei tarvitse aloittaa nollasta, vaan saadaan hyvä uudistus käyntiin tehokkaasti ja käytännönläheisesti”, puolue toteaa marraskuussa julkaistussa sote-linjauksessaan.asia muuttuisi varmasti, jos vasemmisto-oppositio pääsisi yksin moukaroimaan sote-uudistusta. Hallituksen monituottajamalli on vasemmistolle punainen vaate ja herkullinen ideologisen vastakkainasettelun lähde.Eduskunnassa on kuultu toistuvasti tunteisiin vetoavaa pelottelua palvelujen yksityistämisestä, mutta keskustelun alle hautautuu tärkeä kysymys yksityisen tuotannon roolista julkisissa sote-palveluissa. Myös syvällisempi keskustelu aiheesta olisi tarpeen.Yksityisillä palveluntuottajilla on jo nyt merkittävä rooli joissakin julkisesti rahoitetuissa palveluissa. Näin on erityisesti monissa sosiaalipalveluissa. Esimerkiksi vanhusten tehostetun palveluasumisen hoivapaikoista puolet on yksityisten tuottamia. Lastensuojelun sijaishuollossa yksityisten tuottajien osuus on vielä suurempi.Myös joitakin terveyskeskuksia on ulkoistettu, ja parikymmentä kuntaa on ulkoistanut kaikki sote-palvelunsa. Kokonaisulkoistuksia koskevat sopimukset ovat kirjavia. Niihin voi myös liittyä julkisen vallan vastuiden hämärtymisen riski. Näitä päätöksiä kunnissa ovat olleet tekemässä myös vasemmistopuolueet.ovat laiminlyöneet yksityisten hoivakotien valvontaa, eikä aluehallintovirastoillakaan ole valvontaan tarpeeksi resursseja. Muun muassa näihin ongelmiin poliitikkojen pitäisi puuttua.Hallituksen monituottajamalli on kiistanalainen, mutta joiltain osin se selkeyttäisi yksityisen tuotannon roolia julkisissa palveluissa.monituottajamallin ydin on, että joissakin sote-palveluissa – kuten terveyskeskuksissa – yksityiset tuottajat tulisivat kilpailemaan asiakkaista julkisten rinnalle yhtäläisillä pelisäännöillä. Tämä on radikaali muutos nykyiseen järjes­telmään. Muutos edellyttää julkisen järjestämisvastuun erottamista tuottamisesta maakuntien organisaatiossa.Järjestämisen ja tuottamisen erottamisella pyritään siihen, että julkisella järjestäjällä (se on nykyisin kunta, jatkossa maakunta) olisi aina valittavanaan sekä hinnaltaan että laadultaan paras vaihtoehto. Tämä lisäisi julkisen järjestäjän kustannustietoisuutta, joka on nykyisin monessa kunnassa valitettavan huonoa.Vasemmisto on tästä täysin eri mieltä. Sdp vastustaa nimenomaan järjestäjän ja tuottajan erottamista, koska se haluaa, että palvelut tuotetaan pääsääntöisesti julkisella sektorilla. Kunta ja jatkossa maakunta voi toki ostaa palveluja yksityisiltä harkintansa mukaan. Näin kuitenkin kävisi Sdp:n mallissa harvemmin, koska julkisella vallalla voi ymmärrettävästi olla taipumus suosia omaa tuotan­toaan, vaikka se ei aina olisikaan hinta-laatusuhteeltaan paras.Aivan olennaista on se, että jär­jestämisvastuu pysyy aina vahvasti julkisella puolella. Erityisesti tätä kysymystä perustuslakivaliokunta parhaillaan pohtii käsitellessään hallituksen sote-esityksiä.Sdp ja kokoomus näyttävät nyt kisaavan pää­ministeripaikasta. Tämä kisa voi ratkaista myös sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnan, jos sote-lakeja ei ole hyväksytty ennen vaaleja.Kolmesta suurimmasta puolueesta hallitukseen tarvittaneen kaksi, jos halutaan enemmistöhallitus. Kokoomus tuskin lähtee Sdp:n ­vetämään hallitukseen, joka peruisi monituottajamallin. Mutta lähtisikö keskusta?