Mielipide

Laturaivoni taitaa olla kateutta

Oli

Harmaiden

Lapsuudessani

ihana sunnuntai. Kainalossa äidiltä lainatut sukset, mielessä ilo uudenlaisesta yhteydestä kanssa­ihmisiin. Suomen Ladun tuoreen hiihtokyselyn mukaan joka kolmas suomalainen harrastaa hiihtoa. Näin Suomi viettää sunnuntain hiihtäen, ja minä olen osa sitä!Tämä riemu mielessäni lähestyin ­ensimmäistä ylämäkeä. Syke ylös ja hiki pintaan! Perinteisellä latua ylös ja ihana lasku. Mutta suksi alkaa lipsua. Kerran, toisen. Sitten menee hermo. Puberteettinen kiehunta alkaa ottaa valtaa.Siirryn luisteluladulle lönköttelemään, mutta pahemmaksi menee. Olen karavaanimainen teiden tukko, joten palaan kadulle lipsumaan. Viuh! Salakavalasti hiihtoasuihin pukeutuneet harmaat pantterit suhahtavat ohitseni – ylämäessäkin. Kiroilen mielessäni, ja ääneenkin.Sukset lipsuen pääsen vihdoin mäen laelle. Ennakoin vapauttavaa vauhdin huumaa. Mutta vaikka kuinka kyykkään, suksi ei luista. Mutta viuh! Hiihtoasuinen mies parta jäässä suhahtaa jälleen ohi.panttereiden ylivertaisuuden paljastaa Suomen Ladun kyselykin: joka kolmas yli 70-vuotias vastaaja kertoo hiihtävänsä jopa viisi kertaa viikossa. Jos oikein pyöristelen, olen tainnut päästä samaan hiihtokertojen määrään tämän vuosituhannen aikana – juuri ja juuri.Mutta hopeahapset ovat sitä ikäpolvea, joka muistojen mukaan hiihti kouluun kesät talvet. Ja onneksi niin! Kun suuret ikäluokat vanhenevat, jokainen hiihdetty kilometri on kuin rahaa laittaisi pankkiin – sekä heille itselleen että meille muille. Mitä enemmän seniorikansalaiset hiihtävät, sitä pitempään he elävät täyttä elämää ja pysyvät toimintakykyisinä sekä isovanhempina lapsillemme.1980–1990-lukujen Etelä-Suomessa murtomaahiihto ei vain ollut se juttu. Laskettelurinteisiin ja Lapin tuntureille kyllä kirmasivat ne, joilla oli siihen mahdollisuus.Nyt espoolaisillakin laduilla näkee monenikäistä nassikkaa. Pieniä latuja ajetaan urheilukentille tai parkkipaikoille, koulujenkin lähelle.Kun katsoo lasten – omien ja muiden – hiihtointoa, on pakko kai luovuttaa: hommata kunnon välineet ja antaa suomalaiskansalliselle lajille mahdol­lisuus.Mutta veikkaanpa, että vaikka kuinka yrittäisin karvapohjasuksilla lykkiä, ­seitsemänkymppinen appiukkoni menisi ohitseni ylämäessä – vaikka sitten laudanpätkät suksinaan.