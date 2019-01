Mielipide

Kun lapsi kertoo nähneensä pornoa tai kysyy seksistä, aikuinen ei saa suuttua

kummallisella tavalla ristiriitaisessa yhteiskunnassa: samaan aikaan, kun seksuaalissävytteinen materiaali vyöryy silmillemme joka suunnasta, vallitsee edelleen vaikenemisen kulttuuri. Lasten kysyessä seksiaiheisia kysymyksiä he kohtaavat usein joko häkeltyneen tai kiukkuisen reaktion.Lapsi tai nuori tulee nopeasti siihen tulokseen, että hänen on parasta vaieta tämäntyyppisistä aiheista. Tiedon tarve ei kuitenkaan häviä, joten hän päätyy etsimään vastauksia omin päin netistä. Juuri tämä yksin netissä seikkailu on se muun muassa hyväksikäytölle altistava tekijä, jolta lapsia ja nuoria olisi suojeltava.aiheen ympärillä on ymmärrettävä, mutta siihen tarjotut ratkaisut ovat valitettavasti vääriä. Ihannemaailmassa elettäessä lapset ja nuoret eivät altistuisi heitä ahdistavalle seksuaaliselle materiaalille, mutta lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tietävät, että se juna meni jo.Populaarikulttuurimme pornoutumisella tarkoitetaan, että se, mikä oli pari vuosikymmentä sitten pornoa, on nyt kadunvarsimainontaa. Samalla netissä ilman salasanoja tai luottokortteja saatavilla oleva seksuaalinen materiaali on muuttunut osittain yhä rajummaksi, väkivaltaisemmaksi ja äärimmäisemmäksi.ja nuoret ovat innokkaita ja uteliaita netin käyttäjiä, mutta heiltä puuttuu aikuisen kriittisyys, varovaisuus ja itsesäätelykyky. Niinpä he saattavat helposti vahingossakin päätyä sellaisen materiaalin ääreen, jonka ymmärtämiseen ja käsittelemiseen heillä ei ole valmiuksia. Lapsi ja nuori, jolla ei ole mitään omakohtaista kokemusta seksuaalisuudesta, muodostaa käsityksensä sen perusteella, mitä näkee netissä, ellei hän voi keskustella asioista niiden oikeilla nimillä luotettavien aikuisten kanssa.Kun lapsi kertoo nähneensä pornoa tai kysyy seksistä, aikuinen ei saa suuttua. Lasta tulisi sen sijaan kiittää siitä, että hän luottaa aikuiseen tarpeeksi kysyäkseen asiasta. Kysymyksiin tulisi vastata suoraan ja rehellisesti, sillä lapsi etsii vastauksen varmasti muuten muualta. Jos aikuinen ei koe seksistä puhumista luontevaksi, hänen tulisi ohjata lapsi jonkun muun luotettavan aikuisen juttusille.Perinteisesti koulujen seksuaalikasvatukseen kriittisesti suhtautuva keskustelu sortuu erääseen perustavaa laatua olevaan asiavirheeseen: ajatellaan, että seksistä puhuminen yllyttäisi lapsia seksikokeiluihin ja jonkinlaiseen holtittomaan käyttäytymiseen. Todellisuudessa hyvä ja asiallinen seksuaalikasvatus suojelee lapsia liian varhaisilta kokemuksilta ja heille itselleen vahingolliselta käyttäytymiseltä.ymmärtää, että seksualisoivalle kulttuurille altistuminen tapahtuu nykyisin joka tapauksessa, sillä lasta tai nuorta ei voi kasvattaa tynnyrissä.Aikuisten tehtäväksi jää seksuaalikasvatuksen tarjoaminen, jotta lapsi saisi tarvittavat tunne- ja turvataidot sekä riittävän määrän faktatietoa eikä joutuisi etsimään vastauksia yksin.