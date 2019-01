Mielipide

Maahanmuuttajat ovat ikivanha valtapelin väline

Yhdys­valloissa

Siirtolaisten

Yhdysvallat

etsitään ulospääsyä poliittisesta umpi­kujasta, jossa maahan­muuttoa käytetään aseena paljon laajemmassa poliittisessa valta­kamppailussa.Samaan aikaan Suomessa ja muuallakin Euroopassa maahanmuuttoa käytetään vipuvartena, kun poliittiset puolueet yrittävät vahvistaa asemiaan.Tilanteet ovat uusia. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on valmis vahingoittamaan liittovaltion instituutioita ennennäkemättömällä tavalla oman kannatuksensa turvaamiseksi. Eurooppa ei ole aiemmin yrittänyt unionina hallita sellaisia muuttopaineita, joita se on viime vuodet kohdannut.käyttö vallan välineinä on kuitenkin yhtä vanha ilmiö kuin ihmiskunta itse, eikä se ole ennenkään ollut ylentävää katseltavaa. Muukalaisilla on lietsottu pelkoa, vihaa ja väkivaltaa. Mutta sitten myös uteliaisuutta, vieraanvaraisuutta ja suvaitsevaisuutta.Siirtolaiset ja muuttoliikkeet ovat muokanneet maailman sellaiseksi kuin se nyt on, eikä tämä ole päätepiste. Aiempiin vaiheisiin suhteutettuina Yhdysvaltojen ja Euroopan maahanmuuttokriisit menettävät dramaattisuuttaan.Valloittajalaumat eivät ole porteilla, eivätkä liberaalin demokratian instituu­tiot ole romahtamassa, vaikka niiden osittainen sulkeminen Yhdysvalloissa onkin vakava teko.Tässä tilanteessa Euroopassa tuskin haetaan hyviä neuvoja ensimmäisenä Yhdysvalloista, mutta ehkä pitäisi.on historian menestynein maahanmuuttajien valtio. Kukin tulijaryhmä sai vastaansa hyvin samanlaisen pelottelun aallon kuin se, jolla Trump nyt perustelee muurin tarvetta Meksikon-vastaiselle rajalle.Hyljeksitty ryhmä toisensa jälkeen on kuitenkin tullut osaksi yhteiskuntaa, olivat sitten kyseessä irlantilaiset, juutalaiset tai italialaiset, tai viime vuosi­kymmeninä tulijat monesta Aasian maasta. Sitkeimmin yhteiskunta on hylkinyt afrikkalais-amerikkalaisia, mutta sekään asetelma ei ole muuttomaton.Nykytilanne Yhdysvaltojen etelärajalla todella on melkoinen sotku erityisesti keskiamerikkalaisten tulijoiden suuren määrän takia. Aiempina vuosina tulijoita oli kuitenkin paljon enemmän.Tilanteen hallintaan tarvitaan selkeä maahanmuuttopolitiikka ja toimiva rajajärjestelmä. Niitä ei voi korvata muurilla. Maahan tuleville siirtolaisille ja pakolaisilla tarvitaan näkymä hyvästä elämästä.Euroopassa tarvitaan aivan samaa.