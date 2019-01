Mielipide

Aivan tavallisen naisen kuolema ja elämä

nyt siinä iässä, jossa ympärilläni hyvästellään mummoja. Mummoja, mummeja, famuja, mumuja, mammoja, isoäitejä. Tiedän heidän poislähdöstään, koska luen heistä ja heidän kuolemastaan Facebookissa ja Instagramissa. Kirjoitukset ovat ikäisteni ihmisten puolijulkisesti tai julkisesti jakamia jäähyväisiä ja kiitoksia omille isoäideille – usein yli yhdeksänkymmentävuotiaille teräsnaisille, jotka jättävät jälkeensä kolme nuorempaa sukupolvea.Näissä eräänlaisissa somenekrologeissa kauneinta on se, että ne kertovat aivan tavallisten naisten elämäntarinoita, opetuksia, tapoja ja ajatuksia. Sanomalehtien nekrologit ovat perinteisesti kertoneet merkkihenkilöistä ja ihmisistä urataipaleiden kautta, ja miehistä on aina kirjoitettu enemmän kuin naisista. Sukupolveni muistot omista isoäideistä itkettävät ja naurattavat, koska niissä on niin paljon tunnistettavaa. Ihan kuin oma mummoni!jakamissa kirjoituksissa on usein samankaltaisuutta. Muistot kertovat mummoista, jotka väkersivät papiljotit tukkaansa loppuun saakka, osasivat nimetä minkä tahansa romaanin henkilöt, mankeloivat lakanat ja rypyttivät karjalanpiirakoita käsittämättömänä yhden naisen tehtaana. Ne kertovat mummoista, jotka lohkaisivat härskejä vitsejä sukupöydissä mahdollisimman epäsopivalla hetkellä. Mummoista, jotka ikävöivät ukkia vuosia hiljaisesti mutta myös huumorilla, sillä useammin mummot elivät puolisoaan pidempään.Tavalliset mummot tekivät tavallisia töitä, joilla ei muutettu yhteiskuntaa vaan pyöritettiin sitä ja perheitä: opettajina, kirjanpitäjinä, maataloissa, myyjinä, keittäjinä, tehtaissa. Mummot eivät puhuneet urasta tai valinnoista. He kertoivat, että niin toimittiin, miten kulloinkin parhaaksi katsottiin. He iloitsivat siitä, miten moninkertaiset valinnanmahdollisuudet lapsenlapsilla on.kertovat siitä, mitä suhde omaan isovanhempaan on parhaimmillaan ollut: turvaa, sanallistettua rakkautta, kannustavia sanoja ja sellaisia taitoja, joita kukaan muu ei ole opettanut. Vanhan maailman ehdottomia sääntöjä ja silti samaan aikaan sellainen tunne, että mummon luona kaikki säännöt lakkasivat olemasta: ruokaa ei saanut millään verukkeella heittää roskiin, mutta toisaalta rahkapullia sai syödä vaikka juuri ennen ruokaa.