Kestävä kehitys avaa vientimahdollisuuksia

keskustellaan suomalaisten yritysten vientimahdollisuuksista erityisesti niin sanottuihin kehittyviin maihin, esiin nousevat erilaiset hankaluudet. On vaikeaa tavoittaa asiakkaita ja löytää sopivia yhteistyötahoja. Lisäksi byrokratia sekä korruptio hankaloittavat asioita. Pohdinta viennin kestävyydestä on jäänyt keskustelussa vähemmälle.Maailman ekosysteemi ei kestä ylimääräisen kulutuksen kasvua, joten viennilläkään ei voida tähdätä vain myynnin määrän kasvattamiseen. On ajateltava myös kestävyyttä. Viennin kestävyyden vahvistaminen vaatii ennen kaikkea uudenlaista ajattelua arvon luomisesta, tarjottujen ratkaisujen toimivuudesta sekä liiketoiminnan logiikasta.taloudellinen arvo on myös yrityksille aiempaa aidommin vain yksi tekijä muiden tavoitteiden joukossa. Arvon käsite monipuolistuu, kun uudenlaiset vuorovaikutuksen ja vaihdon tavat yleistyvät. Ympäristöongelmat haittaavat monin paikoin jo merkittävästi arkea, minkä vuoksi ympäristön suojelemisen arvo ymmärretään syvällisesti. Ympäristöasioiden lisäksi sosiaalisiin ongelmiin ja globaaliin eriarvoisuuteen reagoiva yrittäjyys kiinnostaa erityisesti nuoria ja yhä enemmän myös sijoittajia.Kehittyvät maat kärsivät monista samanaikaisesti vaikuttavista ongelmista, kuten laajasta rakenteellisesta köyhyydestä, toimimattomista peruspalveluista ja hallitsemattomasta kaupungistumisesta. Näihin vastaamisessa on mahdollisuuksia arvonluontiin myös yrityksille. Uudenlaista inhimillistä, ekologista sekä taloudellista arvoa voidaan luoda parantamalla esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelua ja koulutusta sekä tehostamalla yhteisessä ja yksityisessä omistuksessa olevien resurssien käyttöä.Suomalaisille yrityksille on strategisesti aiempaa tärkeämpää tunnistaa viiveettä näitä mahdollisuuksia.eivät ole valmiita maksamaan samanlaisista hyödykkeistä kaikkialla. Aalto-yliopiston The New Global -hankkeessa on käynyt ilmi, että toisaalla tuotetut ratkaisut näyttäytyvät kehittyvissä maissa usein hieman outoina ja jollain tapaa kankeina. Tarjottu tuote tai palvelu voi esimerkiksi olla kymmen- tai satakertaisesti liian kallis paikalliseen maksukykyyn nähden tai siinä voi olla täysin merkityksettömiä ominaisuuksia.Ratkaisut, joilla voidaan edistää kehittyvien maiden ihmisten perustarpeiden täyttymistä, ovat aidosti kestäviä. Esimerkiksi uudet juomaveden puhdistuslaitteet, hajautetun energiantuotannon ratkaisut sekä edullisesti tuotetut asunnot tarjoavat suomalaiselle osaamiselle runsaasti mahdollisuuksia kestävään vientiin.Kun hyvän elämän perusedellytykset vahvistuvat kaikkialla, maailmasta tulee vakaampi ja turvallisempi paikka kaikille.vienti edellyttää usein kokonaisten liiketoiminnan logiikoiden uudelleen miettimistä. Viime vuosina on herätty luonnonvarojen ehtymisen aiheuttamiin ongelmiin. Perinteinen resurssien suoraviivaiseen hyödyntämiseen perustuva liiketoiminta on saanut haastajakseen kierto- ja jakamistalouden.Kierto- ja jakamistaloudessa on suomalaisille yrityksille suuria mahdollisuuksia. Nämä voivat liittyä esimerkiksi metallien ja elektroniikkajätteen kierrätysjärjestelmien kehittämiseen, tekstiilikuitujen uusiokäyttöön ja korvaamisen edistämiseen sekä teollisten sivuvirtojen systemaattiseen hyödyntämiseen.On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että uusien logiikoiden mukaisen liiketoiminnan synnyttäminen vaatii yrityksiltä kykyä kehittyä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa aiempaa vahvempaa kykyä ja halua jakaa omaa asiantuntemusta.Yritysten tulisi kyetä muokkaamaan tuotteitaan ja palveluitaan paremmin uusiin ympäristöihin sopiviksi. On kuitenkin kannattavuudenkin kannalta tärkeää miettiä myös liiketoiminnan vaikuttavuutta.Suomalaiset yritykset ovat syystäkin ylpeitä edelläkävijyydestään esimerkiksi puhtaassa teknologiassa. Liiketoiminnan organisointiin liittyvä innovointi on kestävyyden näkökulmasta silti vähintään yhtä tärkeää kuin erilaisten teknisten yksityiskohtien hienosäätö.