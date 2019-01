Mielipide

Kaikki kilpailutetaan, myös meidät ikääntyvät

Kuulun

parjattuun suureen ikäluokkaan ja olen siis jonkinasteinen roisto nostaessani eläkettä ja sairastaessani.Onneksi olen kutakuinkin terve, kun ei uskalla edes sairastua.Työterveyshuollon kaikottua putosin julkisen armoille. Jos sovittu gastroskopia muuttuu lääkäreiden nettiviestien pallottelussa kolonoskopiaksi potilasta kuulematta, mihin voi enää uskoa? Ja senkin odottelu venyi yli takuuajan kymmeneksi kuukaudeksi. Se siitä akuutista kivusta, mutta apuun tulivat kiireessä luottokortti ja yksityinen.Elämisen kustannukset lisääntyvät koko ajan, mutta eläke ei kasva samaan tahtiin. Kustannusten mukana entinen elämä karkaa ulottumattomiin, kun yrittää hoitaa edes perusasiat tukeutumatta yhteiskunnan apuun.Julkisuudessa on kerrottu, ­että yli 65-vuotiailla ihmisillä on entistä enemmän maksuhäiriöitä.Miksi? Kun perusmenojen päälle tuleekin yhtäkkiä ikkuna-, hissi- ja kattoremontti tai etenkin kaiken tuhoava putki­remontti, huonostihan siinä käy. Moni turvautuu hätäratkaisuihin.Ei siinä ole aina kysymys, ­että ei ole osattu ennakoida ­tulojen pienenemistä eläkkeellä.Uutisista saa lukea toistuvasti myös vanhusten surkeasta ­hoidosta, huonosti hoidetuista laitoksista laeista ja asetuksista huolimatta. Joissain paikoissa hoito on onneksi hienoa ja toimivaa. Toisaalla sitten taas annetaan vanhuksen kuolla kotiin, kun järjestelmä tökkii. Kaikki kilpailutetaan, myös meidät ikääntyvät.Neljä vuotta sitten ennen eduskuntavaaleja kaikki puo­lueet kuin yhdestä suusta laittoivat vanhusten asiat kuntoon. Oikeastiko? Toistuuko tämä taas nyt?Jättäisinkö vanhenemisen väliin? Olen kuitenkin tyytyväinen. Ja tulee se eläke, jonka olen itse työlläni ansainnut. Osaan karsia matkat ja harrastukset ja valita ruoka-aineet, joihin on varaa. Minä jatkan elämää niin kauan kuin Luoja suo. Ja äänestän.