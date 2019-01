Mielipide

Hoitajapulaan on ratkaisu: nostetaan palkkaa

Hoitajapulaan

on varma ratkaisu, mutta sitä ei käytetä. Mieluummin visioidaan robottien käyttämisestä. Vaikka robotit hoitavat tulevaisuudessa monet asiat, hoitotyössä tarvitaan aina myös henkilökuntaa. Ratkaisuna henkilöpulaan pitää käyttää samaa keinoa kuin miesvaltaisilla aloilla: nostetaan palkkaa riittävästi. Hoitajat vastaavat potilaiden hengestä ja terveydestä. Heillä on perusteellinen koulutus, ja he käyvät jatkuvasti erilaisissa täydennyskoulutuksissa. Heiltä vaaditaan erilaisia taitoja, kuten potilaiden ymmärtämistä, kuuntelemista ja lohduttamista vaikeissa elämän­tilanteissa, toisaalta myös monenlaisia kädentaitoja.Päivähoidossa palkan nostaminen auttoi hoitajapulaan. Oliko se jollekin yllätys?