Mielipide

Yksinäisellä aterialla voi oppia uutta kansan poliittista tunnoista

Muutin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruuan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äskettäin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kuukausi sitten yksin vieraaseen maahan, ja siksi olen viime aikoina syönyt usein yksin ravintolassa.Yhdysvalloissa se on helppoa. Usein ravintoloissa on baaritiski, jonka ääressä me yksinäiset voimme aterioida tuntematta oloamme yksinäiseksi. Osaan jo huolettomasti ottaa paikkani tiskillä ja kysyä tarjoilijan kuulumiset, kun hän ojentaa ruokalistan tiskin yli.Baaritiskillä voi luontevasti aloittaa keskustelun vierustoverin tai baarimikon kanssa. Jos siis välttämättä haluaa.En epäröi istua pöytäänkään yksin. Äiti opetti, ettei ruokapöydässä lueta, mutta olen päättänyt, ettei sääntö koske yksinäisiä aterioita.ja seuran jakaminen on arkea ja juhlaa kaikkialla maailmassa. Kasvatusneuvoissa perhe, joka syö yhdessä, on onnellinen perhe. Ihanneparisuhteessa jutellaan vilkkaasti yhteisellä aterialla.Tämä on kaikki oikein ja hyvin, mutta on tehnyt yksin syömisestä aliarvostetun nautinnon. Kukaan ei puhu siitä rauhasta, joka valtaa mielen, kun on tilannut annoksen ja saa vaipua ajatuksiinsa.Eikä siitä, että yksinäisellä aterialla voi oppia uutta kansan poliittista tunnoista.naapuripöydässäni oli neljän noin kuusikymppisen rouvan seurue. Ystävysten puheenaiheet vaihtelivat sujuvasti syövästä suklaaseen. (Parasta on se, jossa on suolahippuja.) Yksi pohti, pitäisikö siirtää kirjat Floridaan, niin avioerosta jäisi enemmän käteen.Höristin korviani, kun naiset pääsivät politiikkaan. He näyttivät sellaisilta esikaupunkien naisilta, jotka ovat viime aikoina siirtyneet äänestämään republikaanien sijaan demokraatteja ja heilauttaneet Yhdysvaltain politiikkaa.”Talouspolitiikassa olen republikaani, mutta kaikessa muussa demokraatti”, kovaäänisin todisti.Siis verot alas, mutta abortti pitää sallia, tiivistin mielessäni. Sopii kuvaan.Nainen jatkoi kehumalla Bushin perheen presidenttejä, mihin hänen ystävänsä heitti kriittisen kommentin Dick Cheneystä, joka palveli kummankin Bushin hallinnossa. Bush-fani vastasi, että hänellä onkin myös uusi suosikki.”Se latinonainen New Yorkista. Mikä hänen nimensä on? Ocasio jotakin.”Alexandria Ocasio-Cortez, ajatteli salakuuntelija naapuripöydässä. Nuori poliitikko, joka kutsuu itseään sosialistiksi ja kannattaa korkeita veroja rikkaille. Jos äänestäjä voi loikata Bushista häneen, Yhdysvaltain politiikka on todella murroksessa, ajattelin – ja pyysin laskun.